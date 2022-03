Soleil Sorge vs Alex Belli “Mai innamorata di te”/ “Fai show, togliti la maschera”

Dispiaciuta per aver chiuso male l’amicizia con Alex Belli, Soleil Sorge è al tempo stesso consapevole che l’attore stia forzando troppo la mano. “Questa lettera? Inutile”, ha sentenziato al Grande Fratello Vip dopo aver letto cosa le ha scritto l’attore. La sua calma però è durata poco, perché poi si è scontrata direttamente con l’attore. “Mi dispiace Alex, ma non mi sono mai innamorata di te. Quello che c’è stato è stato meraviglioso, ma se mi fossi innamorata di te l’avrei dimostrato”. Alex Belli ha spiegato che aveva bisogno di chiarire con Delia Duran: “Non potevo dedicare tempo a te perché la priorità era quella. Ma mi è dispiaciuto veder buttato via quello che abbiamo vissuto. Non volevo astio tra noi dopo aver chiarito con Delia”.

Alex Belli, lettera a Soleil Sorge "Nel mio cuore solo Delia"/ "Lei mi completa, tu…"

L’influencer però ha confermato la fine anche della loro amicizia. “Per me non può esserci più neppure amicizia: mi ha ferito nel profondo del cuore. L’amicizia ha lo stesso valore dell’amore. Qui potevi dimostrarle che la nostra amicizia era alla luce del sole, accantonando lo sbando, il resto lo sistemavi fuori”.

Alex Belli look: "Come Irama e Raz Degan"/ Signorini lo sfotte: "Dove hai il cobra?"

Soleil Sorge ad Alex Belli: “Ecco perché è finita tra noi”

Soleil Sorge si è lasciata andare ad uno sfogo durante il confronto-scontro al Grande Fratello Vip con Alex Belli. “Sono stanca di tutto questo, è venuto a mancare quando ho visto cose fatte per show, quando hai mentito a Delia, quando ti ho visto non dare priorità alla nostra amicizia, quando ti ho visto provare a strumentalizzare”. L’attore però ha rilanciato: “Se tiri vi la maschera vinci”.

L’influencer però ha fatto notare di essere l’unica al Gf Vip che non ne indossa: “Tu ce l’hai e se te la togli vinci nella vita”. Quindi, ha ribadito che è definitivamente finito ciò che c’era tra loro: “Ho tanto nel cuore, ma nulla è legato ad Alex. Ha provato a strumentalizzare quello che ho nel cuore”.

Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli/ "Tradimenti? Non solo, una volta mi ha..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA