Soleil Sorge vs Delia Duran: frecciatine in stile trap/ “Leonessa? Grazie al c*zzo…”

Per movimentare il sabato sera, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno preso parte ad una serata in pieno stile trap, nel corso della quale si sono esibiti davanti a tutti i loro coinquilini a suon di rime sulle basi scelte dagli autori del programma. Oltre a cantare le canzoni che ripercorrevano i giorni all’interno della Casa, alcuni concorrenti come Delia Duran e Soleil Sorge hanno deciso di improvvisare anche delle vere e proprie battaglie a colpi di rime inventate sul momento.

Mila Suarez "Delia Duran manipolata, mi fa pena"/ "Alex Belli lo faceva anche con me"

Delia Duran nella sua strofa contro la coinquilina ha ricordato a tutti il modo in cui si era presentata per la prima volta in occasione della sua apparizione d’esordio all’interno dello studio del Grande Fratello Vip, in cui si definì una pantera del Sud America, per chiedere a Soleil Sorge di stare lontana da suo marito Alex Belli.

Soleil Sorge a Delia Duran: "Riprenditi Alex Belli"/ Lui commenta su Twitter e...

Delia Duran e Soleil Sorge si sfidano a colpi di rime: “Ti saresti data il mento”

Delia Duran ha improvvisato quindi una rima nel suo freestyle, rivolgendosi direttamente a Soleil Sorge e attingendo anche alcune parole dal suo bacino linguistico d’origine: “Io soy la pantera e lei è la leonessa, posso dirte che tu non me interessa”. Soleil, naturalmente, non è rimasta indifferente a questa frecciatina della concorrente e le ha risposto a suon di rime, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa come ha già fatto nei confronti degli autori del reality, dicendo: “Grazie al c*zzo che non ti interessa. Ti saresti data il mento pur di venir qua dentro”.

Soleil Sorge frecciatina agli autori Gf Vip/ "Mia umanità offuscata il più possibile"

Tra le due concorrenti, nonostante al momento ci sia un rapporto pacifico, rimangono ancora alcune tensioni legate tutte all’ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli. Soleil Sorge e Delia Duran, infatti, nonostante affermino di aver messo da parte l’astio preesistente tra di loro, non perdono occasione per punzecchiarsi a vicenda, ricordando alcuni momenti sconvenienti dell’altra all’interno del reality.



© RIPRODUZIONE RISERVATA