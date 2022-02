Soleil Sorge vs Delia Duran: “Mi ha mancato di rispetto”/ “Non è amica delle donne”

Ha creato ovviamente scompiglio il dirompente ritorno nella casa del Gf Vip 2021 da parte di Alex Belli, ed è in particolare la moglie, Delia Duran, quella ad aver accusato maggiormente il colpo. Il “come back” dell’attore di Centovetrine sembra aver fatto riaffiorare le vecchie ruggini fra la modella venezuelana e Soleil Sorge, e quest’ultima, dopo la diretta, si è confidata con Jessica Selassié in veranda, ‘inveendo ‘contro la sua rivale in amore. L’influencer ha stuzzicato la “princess” in particolare sulla questione Barù, il bacio che c’è stato in confessionale con Delia: “Guarda quello che ti ha fatto Jessica – si legge su Biccy.it – ha baciato Barù nonostante tu le avessi chiesto di non farlo. Delia non è amica delle donne suo marito si è innamorato di un’altra donna e lei a chi ha dato la colpa? All’altra donna, ovvero a me”.

Quindi Soleil Sorge ha proseguito: “Io non le ho mai mancato di rispetto, lei a me sì. Ma ho capito la persona che è ed ora le dò il peso che si merita”. E ancora: “Delia dovrebbe rispettarsi di più, il balletto in piscina poteva risparmiarselo è palese che sia una donna insicura”. Nelle prossime ore potrebbe quindi succedere di tutto nella casa più spiata d’Italia, anche se, vedendo l’atmosfera che si respirava ieri sera, rispetto a qualche mese fa i ruoli sembrerebbero essersi invertiti, con Soleil Sorge molto vicina ad Alex Belli, e la moglie invece più distante, quasi una sconosciuta.

SOLEIL SORGE VS DELIA DURAN: LE SUE PAROLE SULLA FINALISSIMA

Del resto è stato lo stesso attore di Centovetrine a sottolineare ieri più volte quanto i due siano assolutamente “single”, quindi pronti a viversi il percorso dentro la casa del Gf Vip in maniera totalmente autonoma. Biccy.it ha ricordato comunque anche le dichiarazioni che Soleil aveva rilasciato su Delia Duran quando la stessa era stata votata per la finalissima: “Delia se la merita la finale tanto la finale, magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro. Stiamo facendo televisione? Almeno lei da tre settimane sta facendo eccome tv. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera vittima? Hanno voluto accompagnarla? Adesso vi prendete che sta in finale e io sono pure felice, vi dirò di più”.

