Soleil Sorge vs fidanzata Gianmaria Antinolfi/ “Falsa, lui mi sposerebbe domani se…”

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si è ritrovata assieme agli altri coinquilini a commentare il confronto tra Gianmaria Antinolfi e la fidanzata Greta Mastroianni. La prima ad esprimere perplessità sul rapporto è Sophie Codegoni che avrebbe percepito una certa freddezza tra l’imprenditore e la fidanzata. E’ dello stesso avviso anche Manila che ha commentato così le parole della ragazza: “Non ti ho detto ti amo ma era un ti amo che voleva dire ti voglio un po’ più di bene. Io non so se lui l’ha capita sta cosa…”. E’ intervenuta allora Soleil: “Nonostante tutto mi sono sentita in protezione verso Gianmaria. Questa è una falsa, non me la racconta giusta”.

A prendere le difese di Gianmaria ci ha pensato Miriana Trevisan che ha attaccato Soleil sottolineando il suo atteggiamento aggressivo nei confronti dell’imprenditore: “Lui ha un po’ di atteggiamenti strani, lui è ambiguo. Gli ho fatto una domanda, mi è venuto a due centimetri dalla faccia, tanto è che l’ho guardato e gli ho chiesto cosa avesse e poi me ne sono andata. Ha queste cose strane…”.

Amedeo Goria invece la spara grossa: “Secondo me lui è ancora innamorato di te”, dice rivolgendosi a Soleil Sorge. L’influencer tutta convinta ha a quel punto dichiarato: “Mi sposerebbe domani se io volessi questo. Se non ci fosse questa situazione e io volessi stare con lui non vedrebbe l’ora ci metto la mano sul fuoco”. Dietro la sua apparente sicurezza, Soleil sembra nascondere un lato del carattere bisognoso di affetto e attenzioni. In realtà Soleil ha il cuore occupato in quanto di recente ha ammesso di avere una cotta per qualcuno che si trova fuori alla casa: “Non pensavo potesse succedere così. Io ho una cotta presa da poco per una persona. Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza. Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte”. Ancora rimane avvolta nel mistero l’identità di questo uomo ma tutto fa presumere che assisteremo presto ad un “quadrato” amoroso.

