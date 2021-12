Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi “Non limoni senza bere”/ “Sei disperato…”

I bisticci tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge non accennano a nessun miglioramento. Tra i due all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ci sono stati solo pochi momenti di complicità a favore di tanti momenti in cui i due ex fidanzati hanno bisticciato anche per motivi molto futili.

Durante la serata di Sabato in cui tutti i concorrenti della casa hanno trascorso qualche momento di spensieratezza e i due, naturalmente, hanno colto l’occasione per avere una piccola discussione in merito ad una bottiglia di vino.

Gianmaria Antinolfi provocato da Soleil Sorge

Soleil Sorge, dopo aver sentito le insistenze di Gianmaria Antinolfi che le ha chiesto più volte insistentemente di aprire una bottiglia ha deciso di rispondere all’imprenditore in maniera provocatoria come solo lei sa fare e parlando con Biagio D’Anelli e Giacomo Urtis, anche loro presenti in quel momento ha commentato: “Poverino non riesce a limonare senza bottiglia quindi è disperato per bere”, riferendosi al suo nuovo ritorno di fiamma con Sophie Codegoni.

Gianmaria Antinolfi dopo aver ascoltato la frase della donna ha preferito non rispondere e commentare: “È lei che ha un po’ il dente avvelenato” e ha continuato ad insistere sull’apertura della bottiglia insistendo a tal punto che anche Biagio D’Anelli è dovuto intervenire nella conversazione per cercare di tranquillizzare l’imprenditore.

