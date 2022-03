Soleil Sorge vs Lulù e Jessica Selassiè/ “Finale Gf Vip? Se hanno bisogno di soldi…”

Soleil Sorge contro le Princess per la finale del Gf Vip 6

Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso, l’edizione Gf vip 6, e intanto si fanno sempre più accesi gli animi dei concorrenti del reality, con Soleil Sorge (prossima a La pupa e il secchione show, ndr) che dichiara guerra al gioco delle sorelle Lulu e Jessica Selassié, le quali nonostante la parentela sembrano, tuttavia, essere in rapporti compromessi tra loro.

Entrambe le sisters reali non baderebbero alla competizione tra sorelle quando c’è in palio il montepremi del reality, o almeno questo è ciò che trapela agli occhi di Soleil e la coinquilina Manila Nazzaro, come emerge da un dialogo tra le ritrovate amiche registrato sul conto delle princess. “C’è l’ossessione di arrivare in finale quando invece dovresti guardare a tutto il percorso”, sentenzia Soleil su Lulù e Jessica, in confidenza con Manila e l’ex Miss Italia le fa eco: “Mi fa male sentire questa energia”.

Manila Nazzaro e Delia Duran con Soleil Sorge

Soleil Sorge sembra non perdonare a Jessica Sélassié il colpo basso che l’ha ridotta in lacrime, ovvero il fatto di averla esclusa dal nuovo progetto radio made in Gf vip 6 e neanche voler risparmiare Lulù Sélassié, quando grida all’ossessione di arrivare ad ogni costo in finale ai danni del resto degli inquilini della Casa. E mentre Lulù si gode il titolo di seconda finalista, poi Soleil infierisce sulle princess, inclusa Jessica, dichiarando che se le spettasse uscire oggi stesso dal reality, lei uscirebbe di scena con il sorriso sulle labbra, dal momento che sente di aver appreso delle lezioni nel gioco della Casa e cederebbe volentieri il suo posto in finale, a coloro i quali – a suo avviso – mirano essenzialmente al titolo di finalista finale, senza tener conto dell’importanza che assume l’esperienza del reality al di là del montepremi.

A Soleil e Manila, poi si aggiunge Delia Duran, che così infierisce a sua volta ai danni di Jessica e Lulu, “Se hai bisogno di soldi puoi anche lavorare e rimboccarti le maniche”, ha concluso l’influencer. Insomma, per la venezuelana Jessica e Lulù sono interessate meramente ai soldi messi in palio al Grande fratello vip 6. Staremo a vedere chi si aggiudicherà il trionfo del reality dei vip, all’attesa finale prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5.



