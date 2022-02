Soleil Sorge Vs Manila “Smettila di fare la paladina di sto cazz*”/ Lite al GF Vip!

La frattura tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip appare sempre più insanabile. Le due ex (?) amiche non riescono a trovare un punto in comune e seppellire l’ascia di guerra che da giorni ormai vede Manila ‘schierata’ con Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, da sempre ‘nemiche’ di Soleil.

Questo ha portato la Sorge a sfogarsi nel corso dell’ultima diretta, dichiarando: “Mi sento l’ultima ruota del carro, costantemente vengo additata, mi sento vittima, da quando sono qui dentro subisco attacchi. Tu Manila appena hai potuto hai rigirato tutto il tuo parere nei miei confronti”. La Nazzaro ha poi replicato: “Mi ha accusato di strategia, il mio bene per lei non è cambiato, quando è arrivata Delia mi sembrava normale, civile e carino, sono andata subito da Soleil e ha detto non voglio parlare”.

Soleil ha però negato le dichiarazioni di Manila, dicendo che in realtà l’amica non ha fatto alcun gesto di riappacificazione concreto nei suoi confronti. Lo scontro tra le due si è quindi acceso durante la pubblicità, quando Soleil è sbottata contro la Nazzaro, dicendole: “Smettila di fare la paladina di sto cazz*”. Va detto che Manila, in questi ultimi giorni, non ha avuto parole leggere per Soleil. Oltre ad aver detto che “Da mesi con la scusa dell’ironia fa piangere tutta la Casa”, ha fatto intendere che l’ex amica portasse addirittura male. Dettaglio, questo, che non è stato però mostrato alla Sorge in diretta.

