Soleil Sorge Vs Marco Zanotti: “Non siamo andati a letto insieme”/ “Che squallido!”

Qualche giorno fa, Marco Zanotti a Pomeriggio 5 ha raccontato di aver avuto rapporti fisici con Soleil Sorge e di essere, dunque, molto vicino a lei. “Ci stiamo frequentando” sono state le sue parole. Oggi è tornato nello studio di Barbara D’Urso ma con lui c’è anche Solei, pronta a smentire con forza le sue dichiarazioni. “Trovo alquanto squallido e davvero basso per un uomo in generale andare a parlare dei rapporti che ha avuto con una donna, – esordisce Soleil in studio – nonostante nel mio caso non ci sia stato alcun rapporto, soprattutto non c’è neanche amicizia tra noi”. Anzi, spiega che: “Lo conobbi un giorno perché venne ad accompagnarmi in studio qui come autista, pensavo io insieme alla mia assistente. Abbiamo preso poi un caffè al bar davanti gli studi qui a Cologno”.

Soleil Sorge “incastra” Marco Zanotti: “Non siamo stati insieme”

Marco Zanotti rimane in silenzio fino a quando gli viene esplicitamente chiesto una risposta a quanto Soleil Sorge sta dicendo. “Io non capisco perché nega questa cosa e perché dovrei io venire qui a dirla. Forse mi sono espresso male dicendo quella frase e ti dico scusa.” ammette lui. Soleil però incalza, chiedendogli, a questo punto, qualche dettaglio della sua abitazione, in modo da dimostrare che, effettivamente, sono stati insieme. Lui, però, non replica. Soleil chiede allora qual è il tatuaggio che ha all’inguine: “Se stiamo stati a letto insieme dovresti saperlo”, lui, però, non lo sa. “Questo perché non siamo stati a letto insieme”, taglia corto la Sorge.



© RIPRODUZIONE RISERVATA