Soleil Sorge Vs Paolo Brosio/ “Ostenta la sua fede! Parla con Dio con l’altoparlante”

Si parla di fede e di modi di dimostrarla nel salotto di Pomeriggio 5 nella puntata del 6 novembre. In particolare si discute di Paolo Brosio, finito nel mirino delle critiche fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip per il suo modo di pregare spesso a voce molto alta e, dunque, in modo plateale. Nel salotto di Barbara D’Urso c’è Soleil Sorge che molti scontri ha avuto con Brosio al tempo della loro avventura all’Isola dei Famosi. Ed è proprio da qui che parte la critica della Sorge. Ricordando alcuni momenti vissuti in Honduras, ha infatti svelato: “Senza dubbio Paolo prega e pregherà e non metto assolutamente in discussione, ma non hai idea delle cose che faceva all’Isola… predicava bene ma razzolava male!” ha detto alla D’Urso. Per poi svelare: “Noi eravamo a riva di mare, iniziò a dire il Padre Nostro, poi la telecamera si allontanò e lui smise di pregare. Appena la telecamera tornò, lui riprese dal medesimo punto in cui aveva interrotto!”

Soleil Sorge attacca Brosio: “La preghiera è una cosa interiore, non c’è bisogno di urlare! “

Un aneddoto che lascia perplessa Barbara D’Urso. Poi Soleil Sorge continua: “Non bisogna parlare con Dio con l’altoparlante. La preghiera è una cosa interiore, non c’è bisogno di urlare! Ostenta la sua fede così”. Un pensiero più che chiaro quello di Soleil, non diverso da quanto lei stessa aveva già espresso al tempo dell’Isola dei Famosi. D’altronde, non è l’unica ad essersi fatta questa idea di Paolo Brosio: anche nella Casa del Grande Fratello Vip c’è infatti chi la pensa allo stesso modo.



