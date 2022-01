Soleil Sorge vuole abbandonare GF Vip/ “Attacco di panico nella notte”, rivolta web!

La permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip per Soleil Sorge è sempre più difficile. L’influencer, una volta sempre allegra e determinata, ha perso un po’ del suo smalto nel corso delle ultime settimane. Complici le dinamiche con Alex Belli e Delia Duran oltre che i numerosi attacchi avuti dai compagni d’avventure e non poche liti in Casa. Soleil appare stanca ma anche demotivata, tanto che nelle ultime ore, stando a quanto riporta Isa e Chia, pare si sia detta desiderosa di abbandonare la Casa.

Ma non è tutto: questa notte Soleil avrebbe accusato un attacco di panico che l’ha portata a trascorrere in confessionale molto tempo e a piangere per ore. Una situazione che ha scatenato una vera e propria rivolta sul web da parte di tutti i fan della Sorge.

Soleil Sorge abbandona il Grande Fratello Vip? I fan in rivolta sul web!

“#iostoconsoleil” è l’hashtag che si sta diffondendo a macchia d’olio su Twitter. Molti sono i tweet di rabbia anche verso la produzione; si legge infatti: “l’avete sfruttata fino al midollo, avete sempre assecondato Le cattiverie degli altri concorrenti non invitandoli mai a chiedere scusa per i loro atteggiamenti da branco.. #nosoleilnogfvip #teamsoleil #soleil #SoleilSorge #GFvip” In queste ore la Sorge starebbe dunque pensando al da farsi: l’influencer potrebbe decidere di lasciare la Casa da un momento all’altro o tentare comunque di arrivare fino alla prossima puntata prima di prendere questa importante decisione. Va detto che ormai alla fine del programma manca circa un mese e mezzo.

#iostoconsoleil l’avete sfruttata fino al midollo, avete sempre assecondato Le cattiverie degli altri concorrenti non invitandoli mai a chiedere scusa per i loro atteggiamenti da branco.. #nosoleilnogfvip #teamsoleil #soleil #SoleilSorge #GFvip https://t.co/kn9lwv8bRt — sienatorix (@sienatorix) January 26, 2022

