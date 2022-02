Soleil spiazzata “Delia Duran, c’è o ci fa?”/ “Sta cercando di creare zizzania…”

Soleil Sorge è perplessa sul comportamento di Delia Duran. L’influencer si è confrontata con Lulù Selassiè in merito all’atteggiamento della moglie di Alex Belli. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno infatti notato che Delia tende a cambiare atteggiamento a seconda delle circostanze. Lulù Selassiè ha rivelato a Soleil: “È successa una cosa oggi, mi voleva far passare a me per arrogante, così senza motivo ha iniziato a urlare e parlarmi sopra”. Immediata la reazione di Soleil che si si è subito chiesta se tutto ciò non fosse riconducibile ad una strategia: “Non capisco se questi atteggiamenti li ha perché c’è o ci fa?”. Soleil è convinta che Delia stia attuando questo comportamento al fine di portare zizzania nella casa del Grande Fratello Vip: “Non capisco se li ha perché a un certo punto non capisce e si innervosisce e dà di matto oppure lo fa apposta per creare zizzania. Cambia sempre tutto così e rimani scioccato. O gioca e pensa di essere furba o è proprio così. Non capisco proprio questa cosa”.

Un pensiero condiviso anche da Lulù Selassiè che è sempre più convinta che Delia voglia far litigare gli inquilini nella casa. Nelle scorse ore la Caldonazzo aveva chiesto a Soleil se si era pentita di aver baciato Delia: “Stare in mezzo ad una coppia mai, non è una cosa per me. Come mai ho baciato una donna? Guarda che in realtà il mio primo bacio è stato con una ragazza. Quella non è una cosa strana per me, era l’ultima delle cose, anzi… è successo più volte. Però con Delia non è stato un bacio passionale”, ha confessato.

Come sempre Soleil Sorge è una delle principali protagoniste delle puntate serali del Grande Fratello VIP. Nella puntata del 21 febbraio, si torna a parlare del suo rapporto con Alex, ma non solo. Sabato scorso infatti, durante il Wild Party, la ragazza ha baciato la rivale Delia. A inizio puntata, Alfonso Signorini convoca le due donne in Mistery per parlare dell’accaduto e, dopo aver visto insieme il filmato, chiede spiegazioni, premettendo di non aver nulla contro il bacio che si sono scambiate. Soleil sostiene di essere stata al gioco di Delia che, con insistenza, le chiedeva un bacio. Per l’influencer si è trattato di uno scambio di emozioni e sensazioni, in cui non c’era nessuna componente sessuale. Dallo studio intervengono anche le opinioniste del Grande Fratello, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che faticano a comprendere, come il resto del pubblico e della casa (escluso Alex), ciò che è accaduto. Soleil continua a ripetere che per lei quel bacio non ha alcun valore, ma è l’ennesima riprova di quanto ha sempre sostenuto: il rapporto tra Alex e Delia non è davvero limpido e genuino.

Nonostante appaia tranquilla, dopo quel momento, Soleil ha vissuto delle ore di grande tensione e pressione emotiva in quanto è scoppiata una furiosa lite con Alex, prima in sauna, sotto gli occhi attenti di Delia, e proseguita poi sotto la doccia. I due, per l’ennesima volta, hanno discusso sul loro rapporto e sulla incapacità dell’influencer di esporsi e di dichiarare apertamente i suoi sentimenti verso l’attore. Alex, stufo di vedersi addossare sempre tutte le responsabilità, invita Soleil a dire ciò che prova. Soleil Sorge esasperata e in lacrime, urla di amarlo umanamente e di essersi frenata quando, a un certo punto, aveva capito di poter provare qualcosa di più forte. Sebbene finalmente anche Soleil abbia detto tutta la verità, ormai il rapporto tra i due sembra compromesso. Infatti, quando Alex, ore dopo, abbandona definitivamente la casa, l’influencer rifiuta di salutarlo. Soleil continua quindi il suo percorso, concorrendo per la finale del GF VIP. Post puntata, Soleil si confronta con Katia circa l’atteggiamento di Manila e ammette di non aver apprezzato la poca sincerità dell’ex amica che ha cambiato improvvisamente di posto, sedendosi vicino a Miriana e non più a Katia. L’influencer avrebbe preferito che Manila dicesse la verità, senza inventare scuse improbabile. Katia e Soleil continuano a pensare che l’ex Miss Italia non si stia comportando bene nei loro confronti.



