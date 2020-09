Soleil Stasi “Andrea Iannone interessato al gossip”/ “Jeremias Rodriguez? Amore puro”

Soleil Stasi ha pensato bene di raccontarsi nel nuovo numero di Chi dopo un’estate passata al centro del gossip. Lei stessa ha ammesso di essere finita in questo “giro” ma di non averlo mai voluto perché vuole essere apprezzata e riconosciuta per il suo talento e non perché sta con un uomo o con l’altro. Purtroppo negli ultimi anni è stato un po’ così perché prima è stata la fidanzata del tronista Luca Onesini, poi con l’altro tronista Marco Cartasegna e poi anche con Jeremias Rodriguez ma adesso se ne guarda bene e, soprattutto, dice no al gossip che la vede al fianco di Andrea Iannone. I due si sono conosciuti sul circuito per via dell’argentino, loro punto comune, ma non è successo niente tra l’altro né allora e né quando i due sono stati immortalati insieme e il gossip è esploso.

ANDREA IANNONE AMANTE DEL GOSSIP, JEREMIAS RODRIGUEZ AMORE PURO PER SOLEIL STASI

Soleil Stasi ha raccontato al settimanale Chi: “Ci siamo trovati per caso gli ultimi giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia amica ed eravamo ospiti di amici in una villa dove c’era anche Iannone. E’ stato molto carico e gentile, sembrava interessato alla mia compagnia… ho penato che fosse interessato solo alla visibilità”. La cosa è andata ben diversamente da quello che è successo con il suo Jeremias Rodriguez del quale dice: “Ci siamo innamorati nel senso più puro del termine”. L’ex corteggiatrice racconta poi di essere stata molto vicina a Jeremias in alcuni momenti difficili, di essersi occupata di lui e di avergli trovato dei lavori e per questo la sua famiglia l’ha sempre ringraziata sottolineando più volte che proprio grazie a lei lui è molto cambiato. A quanto pare, però, per via di Iannone, Jeremias ha messo di seguirla su Instagram e questo le dispiace molto, dopo queste parole tornerà sui suoi passi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA