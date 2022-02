Soleil Stasi lascia il fidanzato dopo San Valentino?/ Nessun pensiero da lui, ha paura di perderlo e rivela..

Soleil delusa per non aver ricevuto nulla per San Valentino

Il giorno di San Valentino induce Soleil Stasi a qualche riflessione sul suo misterioso fidanzato. L’influencer, dopo aver visto le sorprese ricevute dagli altri VIP, ha rivolto il suo pensiero al presunto ragazzo che dice di avere all’esterno. In occasione di una chiacchierata con Gianluca Costantino, Soleil Sorge ha riassunto la sua storia con Mister X. L’italo-americana ha ammesso di essere un po’ preoccupata affermando che nel corso di questa esperienza ha notato in lei un cambiamento ed è per questo che, non avendo consolidato con questo ragazzo una relazione stabile, ha paura che anche lui sia potuto cambiare: “Nella vita ho imparato a lasciar andare”. Ha quindi spiegato che se non dovesse esserci più lo stesso feeling con questa persona, anche se a malincuore sarebbe pronta a ricominciare da zero.

Soeil confessa "mi ero innamorata di Alex Belli" e l'attacca/ "Sta giocando troppo, anche in modo banale"

Gli ex fidanzati (o presunti tali) di Soleil Stasi

Soleil Stasi ha avuto diverse relazioni con uomini dello spettacolo prima di entrare nella casa del GF VIP. Diventata famosa nel programma di “Uomini e Donne”, la concorrente del Grande Fratello Vip si è fidanzata con Luca Onestini, ex tronista. Poi però mentre lui era nella casa di Cinecittà lo ha lasciato per andare con un altro tronista (suo rivale) Marco Cartasegna. Successivamente ci sono stati Jeremias Rodriguez, flirt nato ne “L’isola dei famosi”, Gianmaria Antinolfi e Andrea Iannone. Nulla di certo, ma l’ex pilota di moto e Soleil Sorge sono stati fotografati insieme nell’estate 2020. Strana coppia, dato che Iannone e Sorge sono entrambi stati con i fratelli Rodriguez. Andrea Iannone è infatti l’ex di Belen, mentre Soleil Sorge di Jeremias.

