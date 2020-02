Soleil Stati “Ho sofferto di ansia e paure”/ “Dopo 5 incidenti avevo il terrore di..”

Soleil Stasi racconta il suo “dietro le quinte” svelando una sensibilità e una fragilità che in molti non notano per via della sua facciata di femme fatale e di influencer sempre sulla cresta dell’onda. La bella biondina che ha debuttato in tv come corteggiatrice di Uomini e donne, è tornata in pista grazie all’Isola dei Famosi e alla sua liason con Jeremias Rodriguez. La loro storia è terminata e adesso Soleil Stasi è sbarcata a Pechino Express 2020 al fianco della mamma, fin qui tutto noto se non fosse che l’ex corteggiatrice ha usato le storie di Instagram per rivelare qualcosa su un continuo stato di “ansia e paure” che lei è riuscita a spazzare via con la volontà ma, soprattutto, con lo yoga e la meditazione: “Ho avuto cinque incidenti stradali in un anno in cui in nessuno guidavo io e mi sentivo come se la mia vita fosse fuori controllo e aveva scaturito una forte, fortissima ansia”.

SOLEIL STASI HA COMBATTUTO ANSIA E PAURA CON LO YOGA E ADESSO..

A quanto pare questa serie di incidenti hanno portato Soleil Stasi in uno stato di ansia e paura che la tenevano lontana anche dai viaggi in auto tant’è che i dottori le avevano addirittura consigliato l’assunzione di alcuni farmaci. Per fortuna lei, poco propensa a questa strada, ha deciso di optare per lo yoga: “Grazie alla meditazione ho risolto i miei problemi di ansia e paura dovuti a degli incidenti stradali che ho fatto. Non ho preso farmaci, ho risolto questa mia grandissima problematica grazie alla meditazione, alla respirazione e al controllo della respirazione”. A quanto pare i problemi non esistono più adesso, almeno questi…

