Soleil umilia Gianmarco Onestini “Voto 0, sei gradasso”/ Mila Suarez abbandona ma…

Scontro durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione tra Gianmarco Onestini e Soleil, che non hanno mai mostrato troppa simpatia l’uno nei confronti dell’altro. Durante l’esibizione Mila e Gianmarco, il secchione ha raccontato: “La storia di questa sera è di una bambina nata in Africa, in Marocco, che non ha avuto la possibilità di studiare. La vita non gliel’ha permesso. È una persona che è arrivata fino a qui, ha dato il massimo, ed è una persona forte”.

I due sono poi passati ad un ballo che non ha convinto affatto Soleil. Interpellata da Barbara D’Urso, la giudice ha rivelato di aver dato uno 0 al ballo della coppia e ha spiegato la motivazione così: “Ho cercato di essere gentile, di far loro le dritte giuste, per avere un percorso un po’ più solido. Mi ha toccato la storia di Mila ma dal passato bisogna riscattarsi. A me non è piaciuto il fatto che Mila non si sia impegnata come le altre coppie e non mi è piaciuta l’esibizione di oggi”.

Lo scontro tra Soleil e Gianmarco Onestini

Dopo il terribile voto dato da Soleil, Gianmarco ha ribattuto: “Sei una gran maleducata, ti sto parlando e ti giri”. Anche Barbara D’Urso è intervenuta, chiedendo alla giovane perché si sia girata dall’altra parte. Mila Suarez intanto ha minacciato di abbandonare il programma visto lo 0 ricevuto ma Antonella Elia è intervenuta rivelando di aver dato loro 10: “Avete dato tanto e ho trovato giusto raccontare la storia di Mila questa sera. Mila, a me piaci, ti auguro di arrivare lontano e scalare tutte le vette del mondo”.

La parola poi è passata alla mamma di Gianmarco Onestini, che in collegamento ha difeso il figlio: “L’educazione e il rispetto non appartengono a tutti, andate sempre fieri di quello che siete”.











