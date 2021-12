Soleil Vs Alex Belli “Basta parlare di me”/ Lui “Attenta ai tentatori copia-incolla!”

Nuovo scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip. L’attore di Centrovetrine torna fuori dalla Casa per la seconda volta da quando è uscito dal gioco, stavolta per un doppio confronto. Dopo aver affrontato le critiche di Wendy Kay, ritrova anche sua figlia Soleil. L’influencer è sempre più agguerrita e lo attacca: “Ti do un consiglio: evita di continuare questa storia. Pensate al vostro matrimonio, se devi parlare, parla di te, del tuo percorso e lasciami stare, lasciami andare!” E chiude: “È finito tutto in maniera pessima e tu stai continuando a cavalcare questa storia inutile!” Alex, però, nega le accuse: “Non sto cavalcando niente, non me ne frega niente di fare sta roba, fidati! Io sono tornato qui e sono felice perché ogni volta che ti guardo negli occhi, mi viene dentro tutto quello che abbiamo vissuto qui dentro. Del resto non me ne frega assolutamente niente. Non ho alcun tipo di teatrino in piedi!” Ma, prima di andare via, la avverte su Alessandro Basciano: “Occhio perché ci sono i teatrini qua dentro che si vogliono approfittare di te, occhio perché i tentatori copia-incolla li hai lì dentro, fidati!”

