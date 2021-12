Soleil Vs Luca Vismara: “Se entra lui al GF Vip vado via”/ Lui: “Preparo i bagagli!”

I fan dell’Isola dei Famosi ricorderanno che qualche anno fa l’attuale gieffina Soleil Sorge era in Honduras come concorrente. Con lei c’era anche l’ex allievo di Amici Luca Vismara, poi diventato suo acerrimo rivale. Gli scontri tra i due erano frequenti e piuttosto accesi, tanto che ancora oggi tra i due volano frecciatine a distanza. È quanto accaduto proprio nelle ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò critica Soleil Sorge/ "Perché è triste? Gioca a fare la vittima"

Ad innescare la miccia è stato Davide Silvestri che, ricordando l’avventura di Soleil all’Isola, ha citato anche Vismara, ammettendo che sarebbe felice di ritrovarlo all’interno della Casa del GF. In tutta risposta Soleil ha dichiarato che, qualora Luca entrasse davvero nella Casa, sarebbe lei ad abbandonarla definitivamente. Una risposta che è poi arrivata all’attenzione di Vismara.

Wendy Kay, mamma Soleil Sorge/ "Alex e Delia? Show pessimo. Carlo aspetta mia figlia"

Luca Vismara replica a Soleil Sorge: stoccata social!

Qualche utente che ha ascoltato l’ammissione di Soleil l’ha poi immediatamente sottoposta a Luca Vismara su Twitter. La replica dell’ex di Amici non è tardata ad arrivare: “Faccio i bagagli!”, ha scritto infatti. Una chiara frecciatina a Soleil che, dunque, Luca vorrebbe fuori dal Grande Fratello Vip. D’altronde non è l’unico che nelle ultime ore ha attaccato Soleil fuori dalla Casa. Anche Rosalinda Cannavò ha dichiarato di trovare il suo atteggiamento ‘da vittima’ pura strategia. “A lei era molto chiaro tutto questo gioco, magari non dall’inizio, ma man mano ha capito che funzionava come strategia all’interno del reality, e adesso sta giocando il suo ruolo da vittima.”, sono state le parole della Cannavò.

LEGGI ANCHE:

Biagio D'Anelli a Soleil "Alex Belli innamorato di te"/ Lei "È uscito per se stesso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA