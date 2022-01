Soleil Vs Manila, lite al GF Vip “Mi hai delusa!”/ Katia: “Non era vera amicizia”

Scoppia in diretta, durante la 39esima puntata del Grande Fratello Vip, una nuova lite tra le due ex (?) amiche Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Signorini ripercorre gli scontri degli ultimi giorni e la visione delle immagini basta per riaccendere la miccia. Manila tiene a chiarire che “Il mio bene per Sole non è cambiato ma nel momento in cui è arrivata Delia e io l’ho accolta, io sono andata subito da Soleil ma lei non voleva parlare.” Soleil però nega e, anzi, ribadisce la sua delusione per il comportamento avuto dopo l’ingresso di Delia: “Non sei mai venuta per parlare con me, una pacca sulla gamba e una volta in camera ma non mi hai mai chiesto di chiarire!” E ancora: “sei stata la prima che mi ha deluso in un momento in cui ero giù, non ho fatto la vittima e appena hai potuto hai raggirato tutto il mio parere sulla mia persona, rivalutando 4 mesi”.

Manila, la cui amicizia con Delia insospettisce anche Alessandro Basciano, non ci sta e replica ferita alle accuse: “Mi ha accusato di strategia, il mio bene per Sole non è cambiato, ma quando è arrivata Delia e io ho accolto perché dormiva con me mi sembra normale e carino accoglierla”. A dire la sua in tutta questa vicenda è Katia Ricciarelli: “Prima eravamo un terzetto bellissimo, ora non so cosa sia successo. Vuol dire che non era vera amicizia”.

