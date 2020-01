“Soleimani ucciso e Di Maio in vacanza”/ Dita nel naso in aeroporto con Virginia Saba

Molti politici italiani sono intervenuti sull’omicidio di Qasem Soleimani, ma nel bel mezzo di questa crisi internazionale non si è levata la voce del nostro ministro degli Esteri. In molti si sono allora chiesti che fine avesse fatto Luigi Di Maio. La risposta arriva da Maurizio Gasparri. In un tweet il senatore di Forza Italia fa sapere che l’esponente del Movimento 5 Stelle è in vacanza con la fidanzata Virginia Saba. Ha pubblicato anche una foto del ministro degli Esteri in dolce compagnia, in una era anche con le dita nel naso durante una conversazione telefonica. La scelta di partire per Madrid non è stata apprezzata dai “colleghi”, visto che già a fine dicembre la Turchia aveva annunciato di inviare alcune truppe in Libia a sostegno del governo guidato dal premier libico Fayez al-Serraj. La decisione è stata poi confermata il 2 gennaio dal Parlamento turco, mentre qualche ora dopo è stato ucciso il generale iraniano, un evento che ha reso ancora più esplosiva la situazione a livello internazionale. Per questo Gasparri è andato all’attacco di Di Maio, definendo il leader M5s una «ministro che non conosce gli stati del Sud America e pensa che Matera stia in Puglia».

“SOLEIMANI UCCISO E LUIGI DI MAIO IN VACANZA CON VIRGINIA SABA”

Il giudizio dell’altra forzista Deborah Bergamini è stato altrettanto duro. «Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dalle crisi aziendali a quelle bancarie, trova sempre il tempo di commentare tutto. Eppure oggi, su una questione che sarebbe di sua competenza si affida ad una nota della Farnesina. Su quanto sta accadendo in Iran dopo l’attacco Usa con l’uccisione del generale Soleimani, nemmeno una parola. Un silenzio davvero imbarazzante». Bergamini si è chiesta dunque come mai Di Maio non abbia sentito il dovere di prendere posizione. Con notevole ritardo però il ministro degli Esteri lo ha fatto con una nota. «L’Italia sostiene fortemente l’invito rivolto dall’Alto rappresentante Ue Josep Borrell a tutti gli attori coinvolti verso l’esercizio della massima moderazione e a mostrare responsabilità in questo momento», ha scritto il titolare della Farnesina. Poi ha aggiunto: «Siamo tutti concordi sul fatto che un’altra crisi rischia solo di compromettere anni di sforzi per stabilizzare l’Iraq. La priorità nella regione è la lotta allo Stato Islamico».

In #Iraq un drone uccide il numero due del regime iraniano, la Turchia manda truppe in Libia e questa specie di ministro che non conosce gli stati del Sud America e pensa che Matera stia in Puglia, sta in vacanza con la fidanzata in Spagna. Che vergogna #DiMaio pic.twitter.com/bIbcEKGYLP — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) January 3, 2020





