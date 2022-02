Soleluna e Arisa, duetto “La notte”, Il Cantante Mascherato/ Gli opposti che si attraggono

Soleluna, duetto “La notte”: l’antitesi del giorno

Soleluna e Arisa a Il cantante mascherato 2022 cantano “La notte”. Al via la nuovissima edizione del programma di Milly Carlucci che per la terza edizione presenta una serie di novità. A cominciare dalla giuria dove ritroveremo Arisa, ma anche l’inserimento di duetti che già per la prima puntata si preannunciano imperdibile. Tra i primi duetti da segnalare c’è anche quello tra Arisa e la maschera di Soleluna sulle note de “La notte”. Che la canzone sia il primo indizio per scoprire chi si nasconde sotto la maschera?

Soleluna è una delle maschere della terza edizione de Il cantante mascherato 2022, lo show di successo condotto da Milly Carlucci. La maschera Soleluna è una delle più belle della nuova edizione ed è stata presentata dalla padrona di casa come la maschera esoterica del Cantante Mascherato. “Sole e Luna insieme, con la forza dello Yin e Yang, il femminile e il maschile, gli opposti che si attraggono. È la forza del cosmo. Quale personaggio umano, umanissimo si nasconderà al suo interno?”. Chi si nasconde sotto la maschera? Al momento non sono stati forniti ulteriori indizi se non la prima canzone – duetto che Soleluna sarà chiamato a presentare sul palco. Si tratta de La Notte di Arisa. Possibile che dietro questa scelta ci sia qualche riferimento all’identità del cantante mascherato?

Arisa a Il cantante mascherato 2022 con Soleluna

Arisa è tra i duettanti della terza edizione de Il cantante mascherato 2022. La cantante, infatti, duetta sulle note de “La Notte”, successo di Sanremo 2012, con la maschera di SoleLuna. Per l’artista di Pignola si tratta di una nuova importantissima avventura televisiva visto che Arisa è anche giurata di questa stagione. “Ormai mi trovo spesso dall’altra parte della scrivania. Passo da un programma all’altro. Vivo questo impegno come un gioco. Mi sento bene e per me essere qui e stare assieme a Milly è un grande privilegio. Vediamo cosa succederà” – ha detto la cantante intervistata ai microfoni di Superguida Tv.

Intanto la presenza di Arisa come duettante di Soleluna potrebbe anche non essere un caso, visto che proprio Milly Carlucci a poche ore dalla vigilia ha rivelato: “chissà che il duettante non sia un indizio per cercare di capire chi c’è sotto la maschera….”.



