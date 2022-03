SOLELUNA IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Indizi: Malgioglio manda tutti in crisi

Soleluna, chi è? Gli indizi de il Cantante Mascherato 2022

Soleluna ha mandato tutti in crisi nelle prime due puntate de Il Cantante Mascherato, dribblando abilmente le considerazioni degli investigatori e lasciando trapelare indizi contraddittori. Inevitabilmente, anche questa sera, venerdì 24 febbraio, il suo sarà uno dei personaggi protagonisti. Scopriremo quindi quale vip si nasconde sotto la sua maschera? O resteremo ancora a bocca asciutta? In ogni caso gli indizi hanno preso sempre più una direzione specifica e facendo ordine tra le idee degli investigatori e del pubblico social, l’ipotesi più accreditata resta sempre quella di Malgioglio.

Anche se nel corso della scorsa puntata, il cantante ha risposto ad una telefonata della Balivo durante l’esibizione di Soleluna, aggiungendo di soffrire gli spazi chiusi, motivo per il quale non avrebbe mai potuto accettare un ruolo del genere. Simpatica, quindi, la coincidenza con Soleluna, che nella clip aveva detto: “Fin da ragazzo avevo paura del buio, dormivo con la luce accesa…”.

Soleluna: sotto la maschera c’è Cristiano Malgioglio?

Dunque chi si nasconde davvero dentro il costume di Soleluna? Le ipotesi si susseguono e questa sera ci avvicineremo ulteriormente alla reale identità di questa maschera intrigante, con nuovi importanti indizi da cogliere. Secondo gli investigatori de il Cantante Mascherato all’interno del costume misterioso dovrebbe esserci proprio Cristiano Malgioglio.

Le sue esibizioni, effettivamente, non lasciano spazio a troppi dubbi. La voce, la mimica e le movenze riconducono proprio all’esuberante artista dal ciuffo biondo. Ma lui, durante la telefonata con la Balivo, ha confermato – e in un certo senso dimostrato – di essere da tutt’altra parte che dentro il costume. “Definirmi non è facile e pensare di aver capito è presuntuoso. Io posso essere sole o luna, uomo o donna”, aveva aggiunto il misterioso concorrente in un passaggio della clip mandata in onda venerdì scorso.

