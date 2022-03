Soleluna, Il Cantante Mascherato 2022, chi è?/ Non è Savino, Malgioglio cresce

Il Cantante Mascherato 2022, Soleluna? I dubbi iniziano a diradarsi…

Siamo alla quinta puntata del Il Cantante Mascherato 2022 e l’identità di Soleluna deve ancora essere svelata. In realtà, la sensazione è che i giurati del programma siano già andati molto vicini a scoprire il nome del personaggio misterioso. Da diverse settimane, infatti, appare chiaro che sotto il costume di Soleluna ci sia Cristiano Malgioglio. Così chiaro ed evidente che in molti hanno preferito battere altre piste, per evitare forse un esito troppo scontato.

Ha dunque preso campo la soluzione che porta al comico Massimo Lopez, diventato insieme a Cristiano Malgioglio uno dei maggiori indiziati, fino alla settimana scorsa. Caterina Balivo, tra le giurate, ha avuto la possibilità di smascherare il concorrente, qualora avesse individuato il nome. E incredibilmente ha optato per Nicola Savino.

Soleluna, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato 2022

Dunque chi è Soleluna? Cristiano Malgioglio o Massimo Lopez? Il cerchio sembra restringersi enormemente. E ancora ci si sorprende ripensando all’occasione sprecata da Caterina Balivo, che ha azzardato il nome meno probabile su Soleluna. Tutto fatto per alimentare la suspense dello show? Può darsi. Di certo Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez si chiamano fuori, anche se molti indizi continuano ad inchiodarli.

Soprattutto il cantante resta il maggiore indiziato: la mimica e le movenze della sua maschera ricordano molto quelle dell’iconico artista, che nelle settimane scorse a ha anche preso parte a Il Cantante Mascherato 2022 per smentire il suo coinvolgimento. Se non dovesse essere lui a nascondersi sotto la maschera ci sarebbe davvero da stupirsi. Stasera, venerdì 18 marzo, scopriremo qualcosa in più sul misterioso concorrente.

