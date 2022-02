SOLELUNA, IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Tutti gli indizi portano a Malgioglio

Soleluna, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Soleluna è forse la maschera più scontata de Il Cantante Mascherato 2022. Sarebbe sorprendente, infatti, se alla fine dovesse svelarsi un personaggio diverso da quello che pubblico e giuria hanno immaginato fino a questo momento. Nella scorsa puntata, la prima del game show, Soleluna aveva cantato il pezzo La Notte insieme ad Arisa e proprio durante l’esibizione sembrava evidente e riconoscibile il timbro e lo stile di Cristiano Malgioglio. Sarà davvero lui a nascondersi sotto il costume?

Gli indizi raccolti portano in quella direzione, anche se sul web naturalmente vengono menzionati altri nomi. C’è poi una riflessione da fare sulla considerazione espressa dalla giuria nella prima puntata. Può, una maschera, essere davvero così scontata e facile da indovinare? Chissà che questa sera, venerdì 18 febbraio, non possano arrivare nuove risposte in questo senso.

Soleluna è Cristiano Malgioglio a Il Cantente Mascherato 2022?

Dopo la sua esibizione con Arisa, sulle note del brano La Notte, la giuria de Il Cantante Mascherato 2022 è andata convinta sul nome di Cristiano Malgioglio. Anche a casa la sensazione è stata la stessa. Specialmente quando gli investigatori hanno interpellato il concorrente, ponendogli alcune domande. Soleluna sembra essersi tradita con la sua voce, ma non solo. Anche guardando la struttura fisica del concorrente viene davvero da pensare che il nome giusto possa essere quello di Cristiano Malgioglio, che tra l’altro aveva affiancato un’altra maschera nei duetti.

Tutto così facile? Lo scopriremo questa sera, nel corso della seconda puntata del Cantante Mascherato. Vedremo se al termine dell’esibizione, i nuovi indizi andranno a confermare o ribaltare completamente le idee formulate nel corso della puntata. Appuntamento fissato dalle ore 21.25 circa su Raiuno.



