Soleluna, Il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/

Chi è Soleluna de Il Cantante Mascherato?

E’ tutto ormai pronto per l’inizio della nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Questa sera, venerdì 11 febbraio, il game show di Milly Carlucci torna su Raiuno per appassionarci con nuovi concorrenti e personaggi imprevedibili. Tra i concorrenti di questa nuova edizione, che si preannuncia più ricca ed entusiasmante del solito, ci sono nuove maschere misteriose da scoprire, tra cui Soleluna.

“Sotto questo costume si nasconde un personaggio molto umano”, ha assicurato la conduttrice nella clip che introduce la maschera. “Tutte le nostre maschere sono molto umane”, ha ribadito ancora. “Ma alcune sono un po’ esoteriche. Questa maschera si chiama Soleluna”, dice mostrando in video l’illustrazione del concorrente misterioso. Chi si nasconde, dunque, dietro Soleluna? Non facile sbilanciarsi, anche perché Milly è rimasta – come per gli altri personaggi – piuttosto stringata.

Soleluna, chi si nasconde sotto la maschera? Fan indecisi tra Platinette e Malgioglio, spunta anche il nome di Luxuria

Dunque chi sarà il concorrente misterioso? Milly Carlucci ha tracciato un identikit piuttosto blando su questa nuova maschera: “E’ esoterica perché con la forza degli opposti che si attraggono è la forza del cosmo. Dentro c’è un personaggio umano e umanissimo. Sta a voi scoprire quale personaggio sia…”, ha incalzato la padrona di casa. Tra i fan le ipotesi si susseguono, tra curiosità di scoprire chi ci sia effettivamente sotto il costume di Soleluna e chi potrebbe interpretare al meglio le caratteristiche elencate dalla Carlucci.

Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di Michelle Hunziker, Ivana Spagna e Renato Zero, ma anche di Luxuria, Paolo Fox, Platinette e Malgioglio. Questa maschera, evidentemente, incuriosisce parecchio gli appassionati del programma. Vedremo se questa sera in occasione della prima puntata si riuscirà ad ottenere qualche informazione o elemento descrittivo più preciso sul Cantante Mascherato. Appuntamento fissato alle 21.25 su Raiuno.



