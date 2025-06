Il 15 giugno 2025, la Chiesa Cattolica celebra la Solennità della Santissima Trinità. Si tratta di una festa mobile che cade la domenica successiva alla Pentecoste, quindi dopo la chiusura del Tempo Pasquale. Si tratta di una festa liturgica che mette in evidenza il mistero di Dio uno e trino e che nasce con la volontà di fare riflettere i fedeli sulla comunione tra Padre, Figlio e Spirito Santo, un principio cardine della teologia cristiana.

San Fortunato di Napoli, 14 giugno 2025/ Oggi si celebra il vescovo anti-ariano che difese la sua diocesi

Solennità della Santissima Trinità: perché si celebra la domenica dopo la Pentecoste?

La Solennità della Santissima Trinità si celebra con il colore liturgico bianco, a simboleggiare la purezza e la perfezione di Dio, e vi è un motivo specifico per cui cade dopo la festa di Pentecoste, infatti è solo in questa occasione che la Trinità viene completamente rivelata.

Sant'Antonio da Padova, 13 giugno 2025/ Oggi si celebra il Patrono dei bambini, dei poveri e di molti altri

Lo stesso Matteo nel suo Vangelo così scrive: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19-20).

Nonostante il dogma della Trinità fosse già presente in tempi antichissimi, risalenti intorno al IV secolo, solo a partire dalla fine dell’VIII secolo iniziarono ad esserci le prime testimonianze legate a celebrazioni votive in suo onore, in particolare da parte del monaco Alcuino di York.

Pochi anni più tardi il vescovo Stefano di Liegi stabilì per la prima volta la festa ufficiale della Trinità e, secolo dopo secolo, questa celebrazione iniziò a diffondersi a partire dall’Inghilterra e dalla Francia, fino a quando nel 1334 Papa Giovanni XXII volle che la Solennità della Santissima Trinità fosse estesa a tutta la Chiesa universale.

Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 2025/ Perché quest'anno si festeggia il 9 giugno?

I festeggiamenti per la Solennità della Santissima Trinità

Ad oggi in tutto il mondo si festeggia la Santissima Trinità, inoltre in alcuni comuni italiani si tengono delle celebrazioni particolari, come accade presso il piccolo comune di Vallepietra nel Lazio.

Vallepietra è un piccolo comune romano di poco più di 200 abitanti situato al confine con l’Abruzzo, tra i monti Simbruini.

Qui è presente il famoso Santuario della Santissima Trinità, meta di un importante pellegrinaggio.

Il Santuario è aperto solo da maggio ad ottobre ed è diventato celebre per la presenza di uno splendido e antico affresco della Trinità, risalente intorno al XII secolo, di fronte al quale ogni anno migliaia di fedeli giungono in preghiera.

In particolare, dalle prime ore dell’alba le donne si riuniscono a piedi scalzi per il canto della Lauda del Pianto delle Zitelle, un canto sacro con cui viene celebrata la Santissima Trinità.

I Santi del Giorno

Il 15 giugno di ogni anno, la Chiesa Cattolica celebra anche: San Vito, adolescente martire; Santa Germana Cousin, vergine; San Bernardo da Mentone, sacerdote; San Luigi Maria Palazzolo, fondatore; San Landelino, abate; Sant’ Abramo di St-Cirgue, monaco; Sant’ Amos, profeta; Santa Barbara Cui Lianzhi, martire.