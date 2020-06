Solennità della Santissima Trinità/ Il 7 giugno si celebra il dogma cattolico

Pubblicità

Il 7 giugno 2020 è il giorno incentrato sulla Solennità della Santissima Trinità. Si tratta di una celebrazione la cui data in realtà è mobile, dato che viene fissata nella domenica successiva rispetto a quella della Pentecoste. La storia di questa solennità trae origine dal dogma della Trinità, contemplato dalla Chiesa cattolica già intorno al IV secolo. Ad ogni modo, non fu inserita alcuna ricorrenza fino all’VIII secolo, nonostante sia stata già riconosciuta l’esistenza del Dio uno e trino mediante il segno della croce. Non si sa precisamente quando ci sia stata la prima Messa in onore di tale mistero, ma il riconoscimento definitivo risale al 1022 da parte del Concilio di Seligenstadt. La prima festa risale invece al 920 per opera di Stefano, il vescovo di Liegi. Anche il successore Richiero conferma la celebrazione e ne favorisce la progressiva diffusione, con l’appoggio dell’Ordine monastico. Papa Alessandro II non ritiene ancora questa festa obbligatoria a livello universale, ma essa diventa ben radicata anche in Inghilterra e Francia. Bisogna attendere fino alla prima metà del Trecento per fare in modo che la Solennità venga accettata dal pontefice Giovanni XXII, che la posiziona già nella domenica successiva alla Pentecoste. Nonostante la collocazione importante, la Solennità della Santissima Trinità è sempre stata fuori dal Tempo Pasquale, che si conclude esattamente il giorno prima della stessa con un’apposita Messa del Sabato, proposta in una forma lunga e in una breve.

Solennità della Santissima Trinità, la domenica dopo la Pentecoste

La Solennità della Santissima Trinità viene fissata per la domenica seguente rispetto alla Pentecoste. È inserita nel Tempo per annum, noto anche come Tempo ordinario, e la sua Messa viene celebrata con il colore liturgico del bianco, scelto per sottolineare l’essenza divina nella sua purezza e semplicità. La scelta di una simile collocazione sarebbe dovuta alla conclusione del Vangelo di Matteo, in occasione della quale Gesù viene esortato ad evangelizzare il popolo nel solco della Santissima Trinità. Ovviamente, quest’ultima è formata da Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Un’altra versione parla della coincidenza con la discesa dello Spirito Santo sui dodici apostoli, con la Trinità che sarebbe celebrata proprio grazie alla Pentecoste.

Gli altri Beati di oggi

Il 7 giugno è una data incentrata sulla commemorazione di diverse altre figure importanti. Tra queste, vanno segnalati il vescovo e martire Sant’Andronico di Perm, il vescovo e abate San Coloman di Druim Mor, la martire di Le Mans Sant’Eugenia, il re dei Vendi San Godescalco, i martiri a Cordova Santi Pietro, Valabonso, Sabiniano, Vistremondo, Abenzio e Geremia e l’abate cistercense San Roberto di Newminster.



