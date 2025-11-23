La Solennità di Cristo Re è una festa mobile: scopriamo perché si celebra il 23 novembre e il suo significato

Solennità di Cristo Re, perché si celebra il 23 novembre 2025?

La Solennità di Cristo Re viene celebrata ogni anno in date diverse perché coincide con l’ultima domenica dell’anno liturgico, dopo la quale iniziano le domeniche d’avvento. Si tratta quindi di una festa mobile e in questo 2025 coincide appunto con il 23 novembre.

Si tratta di una festa introdotta nel 1925 da papa Pio XI nel corso dell’istituzione dell’anno giubilare.

Nell’enciclica “Quas primas” si evidenzia la necessità, in un epoca storica difficile, di riaffermare la supremazia di Dio su ogni sorta di potere politico. Il pontefice ha risposto alla richiesta del gesuita Sanna Solaro, seguita da studiosi, teologi, vescovi e semplici fedeli, di promuovere una festa dedicata alla figura di Cristo Re.

Gesù come sovrano dell’intero universo, sopra ogni potere politico

Sempre nell’enciclica “Quas Primas”, Gesù è il Re e, come tale, si erge su tutto il creato e l’umanità: tutti devono obbedirgli e attingere a Lui, fonte di verità per avere salva la propria anima.

Cristo Re regna anche sui cuori, inondandoli di carità cristiana e influisce sul libero volere e sui pensieri di tutti coloro che hanno il cuore aperto a Dio, portandoli verso cose buone, nobili e giuste.

Il potere di Gesù è, dunque, triplice: il Cristo è il Redentore in cui riporre la fiducia e nelle cui leggi credere, rafforzando il dogma della fede; Gesù è poi il giudice in cielo, ma anche in terra dove si è incarnato del grembo di Maria; Cristo è infine colui che premia chi nella vita terrena si è comportato in maniera giusta, punendo invece coloro che hanno vissuto nel peccato.

Ogni Re ha un regno e quello del Cristo, come egli stesso ha detto a Pilato, non è sulla Terra ma in cielo e per accedervi bisogna abbandonare per sempre le ricchezze e vivere nella fede, nella penitenza e nella mitezza, con nel cuore una costante sete di giustizia e la volontà di accettare la croce che Dio ha deciso di dare a ciascuno.

La celebrazioni in onore di Cristo Re

Il 23 novembre ad Aymavilles, in Val d’Aosta, la festa patronale in onore di Cristo Re si svolge presso il padiglione allestito nel campo sportivo, con eventi musicali e degustazioni.

Nel quartiere Borgo Trento, a Brescia, Cristo Re è celebrato con l’adorazione eucaristica e la Santa Messa; non mancano la pesca di beneficenza, gli spettacoli musicali e la castagnata che unisce tutti i fedeli.

A Santa Maria del Campo, non lontano da Rapallo, si svolge una suggestiva processione con il crocifisso tra le vie del paese, in un percorso che arriva fino al Cenobio di San Tommaso.

Il Patronato di Numana, in provincia d’Ancona

Cristo Re è patrono di Numana, borgo marchigiano di origine romana situato in un’area protetta tra il Parco Regionale del Conero e il mar Adriatico. Soprannominato “Signora del Conero”, il borgo di Numana è formato dalla zona alta più storica situata a picco sul mare e un’altra bassa prospiciente il mare: la scalinata Costarella collega le due parti e in passato era la via percorsa dai pescatori per raggiungere le barche.

Bellissime la Piazzetta del Belvedere con vista panoramica sull’Adriatico e Piazza della Torre, dove si trova la statua bronzea del Pescatore eretta da Genemans in omaggio all’antica tradizione marinara del posto.

In Piazza del Santuario, oltre all’elegante Palazzo Vescovile, sorge la cinquecentesca Chiesa del Santissimo Crocifisso, con all’interno un crocifisso bizantino donato, secondo la leggenda, a Leone III da Carlo Magno.

I Santi del giorno

Il 23 novembre è il giorno in cui si ricordano anche San Colombano, San Clemente I Romano, Beato Bartolomeo Poggio, Santa Felicita, San Faletro, San Severino di Parigi, San Trudone e Beata Teresa di Gesù.