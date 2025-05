Il difensore dell’Udinese Oumar Solet denunciato per stupro da una ragazza che domenica scorsa aveva partecipato ad una festa a casa del calciatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino Veneto, che per primo ha diffuso la notizia, la 30enne aveva trascorso la serata in un locale per poi trasferirsi con un’amica ed altre persone nell’appartamento di Solet dove sarebbe poi avvenuta la presunta violenza.

La testimonianza è stata raccolta dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Udine, al quale la donna aveva chiesto aiuto non appena uscita dall’abitazione, raccontando di essere stata aggredita ed abusata sessualmente contro la propria volontà, ammettendo comunque di essere ubriaca e drogata.

Da qui sono partite subito le indagini che ora verificheranno le testimonianze dei presenti, anche se, come conferma il giornale, alcuni hanno già dato credibilità alla tesi della difesa secondo la quale la donna sarebbe stata consenziente ed entrata in camera con il calciatore volontariamente insieme ad un’altra coppia per appartarsi durante la notte.

Oumar Solet denunciato per stupro dopo una festa, un testimone racconta: “La ragazza era ubriaca ma consenziente”

Oumar Solet, 25enne di origine francese, attualmente difensore dell’Udinese, è indagato per stupro dopo la denuncia della ragazza che lo ha accusato di violenza sessuale subita durante una festa. Secondo la testimonianza di uno dei presenti, raccolta dal quotidiano Il Gazzettino di Padova, la 30enne aveva acconsentito ad avere un incontro con Solet, dopo uno scambio di messaggi in chat su Instagram, e anche durante la serata sembrava essere a proprio agio.

“Era consenziente… Era quello che voleva lei“, ha detto l’amico del calciatore presente nell’appartamento, aggiungendo anche di essere sconvolto dalle dichiarazioni fatte dalla vittima che parlano di alcol e droga definendole “cose che non esistono“.

Ora, a contribuire all’inchiesta, che stabilirà l’eventuale colpevolezza dello sportivo e la veridicità delle affermazioni fatte, ci sarebbe oltre al racconto della 30enne, anche un video, girato durante la serata, che la ragazza non voleva fosse diffuso sui social, come ha sottolineato infatti il testimone al giornale: “Era arrabbiata, ci ha detto che se il video fosse stato pubblicato ce l’avrebbe fatta pagare“.