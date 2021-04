Soliti Ignoti: il parente misterioso non riconosce suo figlio/ Amadeus spiazzato e…

La puntata de I Soliti Ignoti trasmessa su Raiuno martedì 27 aprile ha regalato un momento epico ai telespettatori. La protagonista della puntata è stata Monica Leofreddi che ha provato ad indovinare le identità nascoste associando, poi, il parente misterioso all’identità giusta, per vincere il montepremi da devolvere in beneficienza alla Fondazione Italiana per l’Autismo. La puntata ha regalato momenti divertenti, ma l’episodio epico che ha scatenato l’ilarità del web è avvenuto nella parte finale. La donna che ha partecipato al game show di Raiuno come “parente misterioso” non ha riconosciuto il figlio. La signora, inizialmente, si è confusa e, per un istante, Monica Leofreddi ha pensato di aver indovinato. Amadeus, spiazzato, ha poi svelato la verità.

Morte Giulia Di Sabatino/ Famiglia: “E' stata uccisa, aspettiamo risposte da 5 anni”

La gaffe a I Soliti Ignoti

Dopo aver atteso la risposta definitiva di Monica Leofreddi, Amadeus ha chiesto alla signora se fosse realmente la mamma della concorrente numero 8. La signora, confondendosi, ha risposto sì facendo urlare di gioia la Leofreddi. Poi, però, c’è stato il colpo di scena. La signora, in realtà, non era la mamma della ragazza, ma del ragazzo che aveva il numero sette. “Signora, suo figlio non è l’ignoto numero sette? Si è confusa“, ha commentato uno stupito Amadeus. Pochi minuti che hanno scatenato il popolo del web. Il video del momento fatidico è diventato virale. Sia Instagram che Twitter sono stati invasi da clip e commenti di ogni tipo come potete vedere qui in basso.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 28 aprile: Katie confida a Bill..

LEGGI ANCHE:

Francesco Totti, dedica a Ilary Blasi per i 40 anni/ "Ci aspetta tanta vita insieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA