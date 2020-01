Soliti Ignoti, Lotteria Italia 2020/ Diretta Rai: estrazione biglietti vincenti

La tradizione di Lotteria Italia si rinnova oggi, 6 gennaio 2020, con l’estrazione finale dei biglietti fortunati. Si terrà durante la puntata speciale di “Soliti Ignoti – Il ritorno”, lo show condotto da Amadeus. Anche quest’anno, dunque, il programma di Raiuno è abbinato alla Lotteria Italia. E questo vuol dire che nel corso della puntata verranno svelati i cinque biglietti vincenti per quanto riguarda la prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. Sarà dunque una Befana supermilionaria, una serata all’insegno del divertimento e della musica, visto che Amadeus in questa occasione annuncerà i 22 Big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo. E nel corso della diretta dell’estrazione della Lotteria Italia 2020 ci saranno anche grandi ospiti, alcuni dei quali saranno coinvolti. La puntata vedrà protagonista un concorrente del game, ma diversi personaggi dello spettacolo saranno ignoti e al tempo stesso protagonisti del gioco finale. I cinque biglietti vincenti verranno infatti abbinati ai cinque personaggi famosi che si sfideranno. E si tratta di Fabio Rovazzi, Nino Frassica, Gabriella Germani, Lino Guanciale e Daniele Liotti.

SOLITI IGNOTI, LOTTERIA ITALIA 2020: OGGI ESTRAZIONE E SORPRESE

Durante il gioco verrà anche determinato l’ordine dei cinque premi di Lotteria Italia 2020, perché dipenderà da come si classificheranno i personaggi famosi. Una sorta di gioco nel gioco andrà in scena durante la diretta dell’estrazione finale per rendere la serata non solo divertente, ma anche ricca, in tutti i sensi. Ci riferiamo soprattutto ai premi, ma anche alle sorprese che riserverà. Nei giorni scorsi Amadeus ha infatti anticipato che tutti i cantanti in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo saranno ospiti nello speciale di Raiuno “Soliti Ignoti – Lotteria Italia” e in questa sede annunceranno i titoli delle loro canzoni. Inoltre, torna Paolo Fox per l’oroscopo del 2020. Alla fine partirà poi la festa, come ogni 6 gennaio, e non solo per l’Epifania, ma anche per la Befana supermilionaria. Una festa in musica, visti i risvolti della serata organizzata da Amadeus. Una serata di novità sia per i giocatori fortunati, a cui cambierà la vita, sia per i telespettatori, che avranno già modo di conoscere i protagonisti della celebre kermesse dell’Ariston.

SOLITI IGNOTI, LOTTERIA ITALIA 2020: DIRETTA RAI E STREAMING VIDEO

Subito dopo il Tg1, comincerà dunque la grande serata con “Soliti Ignoti – Il ritorno”, con lo speciale dedicato alla Lotteria Italia 2020. Ci saranno dei vip all’interno delle identità da svelare e altri protagonisti del gioco che genererà le varie combinazioni per formare i cinque biglietti vincenti della Prima Categoria. Tali tagliandi verranno infatti abbinati a cinque personaggi che si sfideranno e, a seconda di come si piazzeranno, determineranno l’ordine dei cinque premi. Ma come seguire questa serata magica? La Rai è molto attenta nel fornire agli spettatori tutti gli strumenti per seguire al meglio i suoi eventi. E allora, come ogni anno, potrete seguire la puntata dell’estrazione finale di Lotteria Italia 2020 – da semplici spettatori o da aspiranti vincitori – sia in tv sia in diretta streaming video su tutti i device tecnologici (come pc, tablet e smartphone). In quest’ultimo caso vi serve solo l’app di RaiPlay (o accedere al sito di RaiPlay) dalle 20.35 in poi per scoprire quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020.

