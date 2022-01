Soliti Ignoti, Lotteria Italia 2022/ Diretta e ospiti: Mara Venier, Beppe Fiorello e…

ANTICIPAZIONI SOLITI IGNOTI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA

Quest’anno “Soliti Ignoti – Il Ritorno” diventa il palcoscenico dell’estrazione finale della Lotteria Italia 2022, proprio come accaduto negli ultimi anni con le precedenti edizioni. Amadeus, dunque, torna oggi, 6 gennaio, in prima serata su Rai 1, dalle ore 20:30, con una puntata speciale, dedicata appunto ad uno dei giochi più amati dagli italiani. Verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell’estrazione finale che assegnano fino a 5 milioni di euro. Al Teatro delle Vittorie il conduttore coinvolgerà diversi ospiti. C’è un volto ben noto e amato come Mara Venier, così come Lino Banfi, Nino Frassica e Beppe Fiorello, oltre all’oroscopo di Paolo Fox per il 2022. Ci sarà spazio per volti di Rai Fiction come Matilde Gioli e Gianmarco Saurino, che torneranno con Doc, e Francesca Chillemi, che invece rivedremo in Che Dio ci aiuti.

Ci sarà chi dovrà cimentarsi con le indagini per arrivare al gioco finale del “parente misterioso”, devolvendo il montepremi in beneficenza all’Istituto Spallanzani in caso di vittoria, e chi invece comparirà tra le identità da svelare e poi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia 2022, quello in cui si viene abbinati ai premi di prima categoria. Non mancheranno i momenti di spettacolo e di intrattenimento per festeggiare anche questa Befana supermilionaria.

INSOLITI NOTI, GIOCO ABBINATO A LOTTERIA ITALIA

All’estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022 viene abbinato un gioco ad hoc che prende il nome di “Insoliti noti“. Cinque personaggi noti del mondo dello spettacolo, ospiti di Amadeus, devono indovinare alcuni loro “colleghi”, usando le informazioni fornite dal conduttore e le fotografie che li ritraggono da bambini. Si ottiene così un punteggio fondamentale per stilare l’ordine dei cinque premi di prima categoria per i cinque biglietti protagonisti dell’estrazione in diretta tv ai “Soliti Ignoti – Il Ritorno“. Quindi, l’ospite che otterrà il risultato migliore verrà “abbinato” al primo premio e così via fino al quinto della prima categoria della Lotteria Italia 2022. L’anno scorso spiccavano come ospiti Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano e Laura Chiatti.

SOLITI IGNOTI & LOTTERIA ITALIA: DIRETTA E STREAMING

L’appuntamento anche quest’anno può essere seguito sul canale ammiraglia della tv di Stato. La puntata “I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia 2022” verrà trasmessa dalle ore 20:30 in diretta tv su Rai 1 e in diretta video streaming su Rai Play, disponibile su pc cliccando qui, ma anche come app per dispositivi mobile.



