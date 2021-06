Soliti ignoti non va in onda, perché?/ Oggi 4 giugno spazio alla Nazionale Italiana

Questa sera, venerdì 4 giugno, non andrà in onda in consueto appuntamento con “Soliti Ignoti – Il ritorno”, il programma di Rai 1 condotto da Amadeus. Il quiz lascerà spazio all’ultima partita amichevole della Nazionale Italiana prima dell’inizio degli Europei di Calcio, il prossimo 11 giugno. Stasera, a partire dalle ore 20:30, Rai 1 seguirà la partita Italia – Repubblica Ceca. Il match si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Nella puntata di giovedì 3 giugno, Amadeus aveva annunciato il cambio di programma, svelando gli ospiti della puntata finale dei “Soliti ignoti”: “Noi domani non saremo in onda perché lasciamo spazio alla nazionale di calcio di Roberto Mancini. Torneremo dopodomani con l’ultima puntata de I soliti ignoti insieme ai Me contro Te. Bambini, ragazzi è da non perdere. Buona serata su Rai 1“.

Soliti ignoti: ultima puntata con i Me contro Te

Domani sera, sabato 5 giugno, alle 20.35 su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata stagionale dei “Soliti ignoti – Il ritorno”. Nell’ultima puntata ci saranno i Me contro Te, la coppia di YouTuber siciliani composta da Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia. Luì, nato il 6 dicembre del 1992, e Sofìe, nata il 14 maggio 1997, sono fidanzati da più di 7 anni e hanno caricato il loro primo video su YouTube il 4 ottobre del 2014. Oggi il loro canale è seguito da più di 5 milioni di fan, con oltre 50 milioni di visualizzazioni. A gennaio 2020 è uscito il loro primo film intitolato “La vendetta del Signor S”, diretto da Gianluca Leuzzi. Il programma “Soliti ignoti – Il ritorno”, dopo la pausa estiva, tornerà in onda a settembre 2021, sempre su Rai 1.

