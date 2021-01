Soliti Ignoti, Speciale Lotteria Italia 2021/ Diretta e ospiti: Elena Sofia Ricci, Izzo…

Anticipazioni Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2021

Mercoledì 6 gennaio, in prima serata su Raiuno, come tutti gli anni, torna l’appuntamento con l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia abbinata a I Soliti Ignoti. Amadeus, in compagnia di tanti amici e ospiti che si metteranno in gioco per regalare una serata divertente ai telespettatori e, indimenticabile, ai possessori dei biglietti vincenti. Nel corso dell’appuntamento con i “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”,verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell’estrazione finale che assegnano fino a 5 milioni di euro. Chi saranno i fortunati possessori dei biglietti vincenti? Lo scopriremo nel corso della serata. Come sempre, al centro dell’appuntamento speciale con il game show di Raiuno ci saranno le identità nascoste che saranno svelate nel corso della serata. Non mancheranno i momenti di divertimento per festeggiare la “Befana”.

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2021: tutti gli ospiti

Amadeus non sarà da solo a condurre la puntata di “I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia” che cambierà la vita ai proprietari dei biglietti vincenti. Con lui, infatti, ci saranno tanti amici che regaleranno anche tanti momenti di spettacolo per strappare un sorriso ai telespettatori. A giocare a I Soliti Ignoti saranno: Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi che, da giovedì 7 gennaio, torneranno ad indossare i panni di Suor Angela e Suor Costanza nella sesta stagione di Che Dio Ci aiuti, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano che ogni giorno racconta l’attualità e ciò che accade in Italia con La vita in diretta e Laura Chiatti. C’è chi giocherà cercando d’indovinare le identità nascoste e chi sarà le identità da svelare. L’eventuale montepremi vinto sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Spallanzani.

Come vedere lo Speciale Lotteria Italia 2021 in streaming

La puntata de “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia” può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. La diretta streaming comincerà contemporaneamente alla diretta televisiva, subito dopo il telegiornale dell’edizione delle 20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA