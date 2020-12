Soliti Ignoti, Speciale Telethon/ Diretta: Amadeus chiude la maratona: da Boldi a De Sica…

Anticipazioni della puntata I Soliti Ignoti – Speciale Telethon

Sabato 19 dicembre, in prima serata su Raiuno, alle 20.35, Amadeus conduce una puntata speciale de I Soliti Ignoti. Il programma Rai torna in onda con un appuntamento dedicato alla ricerca. Dopo una settimana, infatti, questa sera, si conclude la lunga maratona di Telethon, aperta sabato 12 dicembre e che, per tutta la settimana, ha raccolto fondi per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche. In ogni trasmissione Rai sono stati raccolti fondi e, questa sera, nel corso della puntata “I Soliti Ignoti – Speciale Telethon” oltre a chiedere ai telespettatori donazioni, Amadeus giocherà con tantissimi amici del mondo dello spettacolo che cercheranno d’indovinare l’identità dei soliti ignoti per donare ulteriori somme di denaro a Telethon. Chi saranno, dunque, i vip che giocheranno con Amadeus?

Gli ospiti di I Soliti Ignoti – Speciale Telethon

Tutto pronto per I Soliti Ignoti – Speciale Telethon che, al Teatro delle Vittorie, porterà tantissimi amici e personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno a disposizione della ricerca. Alcuni vip proveranno a giocare e ad indovinare le identità dei soliti ignoti sperando di avere doti sufficienti per garantire la vincita di una somma importante da devolvere in beneficienza a favore della ricerca mentre altri vip faranno parte del gruppo delle identità nascoste. Quali vip, dunque, arriveranno al Teatro delle Vittorie, location del famoso game show di Raiuno. I nomi non sono stati ancora annunciati, ma tra i tanti ci saranno, come ha anticipato Amadeus in uno dei tanti appuntamenti con I Soliti Ignoti, i due amici Massimo Boldi e Christian De Sica.

Come donare…

Sulle reti Rai, nel 2019, la maratona Telethon, ha permesso di raccogliere 45 milioni e 181.023 euro. Quest’anno la cifra sarà la stessa o sarà più alta? Per donare si può inviare un sms al numero solidale 45510 che sarà attivo dal 1° al 31 dicembre 2020. Si può donare anche chiamando da numero fisso e si possono fare anche donazioni con la carta di credito. La Fondazione Telethon e la Rai, per la 31edizione, si affidano ancora alla generosità degli italiani che stanno dimostrando il proprio sostegno alla ricerca nonostante il difficile periodo.



