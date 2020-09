Soliti Ignoti Speciale Vip non va in onda oggi/ Stop per un caso positivo di Covid-19

Soliti Ignoti Speciale Vip era il programma previsto per il prime time di questa domenica 13 settembre ma, a quanto pare, i fan del programma cult con Amadeus dovranno pazientare ancora un po’ prima di occuparsi di identità segrete, di indizi e di parenti misteriosi. Nelle ultime ore è successo qualcosa che ha dato il via alle direttive Rai in vigore in materia di Covid e, in particolare, sembra che un non meglio precisato collaboratore di Amadeus o, in generale, della produzione che lavora al programma, sia risultato positivo al Coronavirus dopo aver fatto i dovuti controlli. Questo significa che si è deciso per uno stop alla produzione e, quindi, alla messa in onda almeno per lo speciale vip in prima serata.

SOLITI IGNOTI SPECIALE VIP NON VA IN ONDA OGGI, 13 SETTEMBRE

Al momento sembra che I Soliti Ignoti Vip non va in onda oggi, 13 settembre, ma potrebbe farlo, salvo complicazioni, la prossima settimana sempre alla domenica sera in prime time. Non ci sono invece novità per quello che riguarda la programmazione in access prime time visto che da domani, lunedì 14 settembre, il programma andrà in onda come previsto con le puntate dedicate ai concorrenti normali. Cosa troverà nella prima serata di oggi il pubblico di Rai1? Salvo cambiamenti, la situazione è sempre in divenire, andrà in onda il film “A casa tutti bene” con la regia di Gabriele Muccino, mentre andrà regolarmente in onda una puntata registrata nell’access prime time.



