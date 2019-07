Solo 2 ore/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis (oggi, 19 luglio 2019)

Questa sera, venerdì 19 luglio, alle 21.30 su Rete 4 va in onda il film “Solo 2 ore” (titolo originale “16 blocks”). La pellicola è stata diretta da Richard Donner nel 2006. Il regista è noto per aver diretto “Superman” nel 1978 e “Superman II” nel 1980, “Ladyhawke” e “I Goonies” nel 1985. Donner è anche il regista della saga di “Arma Letale” con Mel Gibson e Danny Glover. Il protagonista di “Solo 2 ore”, Jack Mosley, è interpretato da Bruce Willis. Completano il cast David Morse nel ruolo di Frank Nugent, Mos Def nella parte di Eddie Bunker, Robert Racki è il detective Jerry Shue mentre Cylk Cozart e David Zayas sono i suoi colleghi Jimmy Mulvey e Robert Torres. Sasha Roiz interpreta il detective Kaller, Casey Sander è il capitano Dan Gruber, Jenna Stern è Diane Mosley mentre Patrick Garrow ha il ruolo del detective Touhey.

Solo 2 ore, la trama del film

Jack Mosley (Bruce Willis) è un detective alcolizzato. Nonostante abbia fatto un turno la notte prima, il suo luogotenente gli ordina di scortare un testimone, Eddie Bunker (Mos Def), dalla prigione di stato al tribunale a soli 16 isolati di distanza. Bunker, infatti, è stato testimone di un omicidio perpetrato da un poliziotto corrotto, che fa parte di un numeroso gruppo di cui faceva parte anche Jack. Il tutto deve avvenire entro 2 ore, pena l’annullamento della testimonianza. Nel tragitto verso il tribunale, Eddie cerca di fare amicizia con Mosley, che decide di fermarsi in un negozio di liquori. Qui un sicario cerca di uccidere Eddie. Mosley e Bunker si rifugiano in un bar e poco dopo vengono raggiunti da un gruppo di poliziotti guidati da Frank Nugent (David Morse), ex compagno di Mosley. Nugent e i suoi uomini fanno parte del gruppo di poliziotti corrotti e cercano di convincere Mosley che non vale la pena difendere Bunker perché la sua testimonianza comprometterebbe la carriera di molti colleghi. Mosley capisce che questa è la sua ultima occasione di riscatto: il poliziotto aiuta Eddie a scappare e decide di testimoniare personalmente del suo passato corrotto e del presente dei suoi colleghi.

