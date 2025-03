Passare dall’attuale sistema – non ancora pienamente normato – che da priorità al padre ad uno nel quale ai figli viene automaticamente riconosciuto il solo cognome della madre: questa è in estrema sintesi la proposta che sembra essere allo studio del deputato del Partito Democratico – nonché ex Ministro della Cultura – Dario Franceschini che intende presentarlo al più presto in Senato in calce alle discussioni già in corso sulla normativa sul cognome dei figli; mettendo la parla fine a quel dibattito che si è aperto nel 2021 dopo la sentenza della Corte costituzionale.

Prima di arrivare alla proposta sul cognome della madre, vale la pena soffermarsi proprio su quella sentenza: la Corte – infatti – che l’attribuzione del cognome del padre era lesiva dell’identità del neonato, oltre che discriminatoria nei confronti delle donne e delle madri; aprendo al sistema – tutt’ora in voga e sul quale sta discutendo il Senato per trovare una quadra – in cui dopo la nascita i genitori possono scegliere se usare il cognome del padre, quello della madre o anche entrambi nell’ordine che più preferiscono.

La proposta di Franceschini sul cognome della madre: dure reazioni da parte della maggioranza

Per risolvere questo (mezzo) inghippo – che richiede pochi minuti di decisione tra i futuri genitori – il Dem Franceschini intende proporre una legge per l’attribuzione automatica del solo cognome della madre, il tutto in una sorta di forma di “risarcimento per una ingiustizia secolare” che a suo avviso sarebbe stata una delle tante fonti “culturali e sociali” alla base della disuguaglianza di genere: d’accordo con il Dem la collega e vice del Senato Anna Rossomando, ma anche l’Avs Luana Zanella.

Contrari alla proposta sul cognome della madre – invece – buona parte dei partiti della maggioranza ed anche Azione con il segretario Calenda che denota la presenza di “altre priorità”: tesi ribattuta anche dal leader del Carroccio Matteo Salvini che sottolinea come “le grandi priorità della sinistra” siano quelle di “cancellare dalla faccia della terra [i] papà”; mentre dal conto suo il meloniano Federico Mollicone denuncia come si passerebbe “dal patriarcato al matriarcato” ignorando l’attuale sistema che permette in “maniera abbastanza semplice” di adottare entrambi i cognomi.