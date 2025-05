Arriva la Notte Europea dei Musei 2025: il 17 maggio la cultura diventa protagonista in tutta Italia con ingressi a 1 euro.

Sabato 17 maggio 2025 torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: la Notte Europea dei Musei. Per una sera i luoghi della cultura aprono le loro porte anche dopo il tramonto offrendo al pubblico un’occasione unica per esplorare mostre, collezioni e installazioni in un’atmosfera suggestiva e fuori dagli schemi. Il tutto al prezzo simbolico di 1 euro o gratuitamente, in alcuni casi.

Giunta alla ventesima edizione, l’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura francese in collaborazione con UNESCO, ICOM e Consiglio d’Europa. L’obiettivo, semplice quanto ambizioso, è avvicinare cittadini e turisti all’arte e alla storia e lo si vuol fare anche superando le barriere economiche e orarie che talvolta limitano l’accesso ai musei.

E anche quest’anno l’Italia risponde con entusiasmo, coinvolgendo decine di città e centinaia di istituzioni locali nel progetto. Ecco una panoramica delle iniziative più interessanti previste al nord e al sud.

Da Roma a Milano, il viaggio (notturno) nell’arte italiana

Nella Capitale, il circuito dei Musei Civici sarà aperto dalle 20:00 alle 02:00, con ultimo ingresso all’01:00. I visitatori potranno accedere con 1 euro a luoghi iconici come i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, Il Museo di Roma a Palazzo Braschi, i Mercati di Traiano e la Galleria d’Arte Moderna. In programma anche concerti, visite animate e spettacoli teatrali pensati per valorizzare la bellezza notturna delle sale espositive.

Milano propone un itinerario notturno che tocca le Gallerie d’Italia, la Pinacoteca Ambrosiana e la suggestiva Cripta di San Sepolcro, tutte aperte con biglietti a prezzo simbolico. In particolare, dalle 18:00 alle 19:30 sarà disponibile un biglietto unico per un mini tour immersivo tra arte sacra e rinascimentale.

Tra i più attivi nella penisola sarà il circuito museale torinese. Nel capoluogo sabaudo sono previsti ingressi a 1 euro presso i Musei Reali, la GAM, Palazzo Madama, Villa della Regina, il Mao e il famosissimo Museo del Cinema. A villa della Regina la serata sarà arricchita da incontri e musica dal vivo. Anche il Planetario, il Museo della Frutta e quello di Anatomia Umana proporranno visite gratuite con accompagnamento scientifico e spettacoli celesti.

Gli eventi a Firenze, Bologna e Napoli

A Firenze, il Museo dell’Opera del Duomo aprirà gratuitamente dalle 21:00 alle 24:00 con visite guidate su prenotazione anche per le famiglie con bambini. Il cartellone fiorentino prevede inoltre iniziative nei musei civici e spettacoli itineranti nelle piazze.

Anche Bologna risponde all’appello con una proposta ricca e variegata. Tra MAMbo, Museo Archeologico e Museo della Musica, si alternano laboratori, visite guidate e installazioni artistiche. Alcune strutture come il Museo Davia Bargellini apriranno gratuitamente, mentre in altri casi il biglietto sarà ridotto a 1 euro.

In Campania, riflettori puntati sul Museo Ferroviario di Pietrarsa di Napoli, aperto in via straordinaria anche domenica sera. Oltre alla visita serale a 1 euro saranno disponibili visite guidate tematiche e un’offerta enogastronomica in loco. Attesi anche eventi al MANN, al Museo Capodimonte e alla Certosa di San Martino, in attesa del programma ufficiale della regione.