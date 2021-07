Solo per vendetta/ Video, su Rete 4 il film con Nicolas Cage e Guy Pearce

Solo per vendetta sarà tramesso oggi, 4 luglio, in prima serata, a partire dalle ore 21:20 su Rete 4. Questa pellicola appartiene ai generi thriller e azione ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2011. Il regista di questo film è Roger Donaldson mentre la sceneggiatura è stata scritta da Robert Tannen. All’interno del cast del film ci sono diversi attori di calibro internazionale come Guy Pearce, Nicolas Cage, January Jones, Xander Berkeley, Harold Perrineau e Jennifer Carpenter. Le musiche del film sono state realizzate da J. Peter Robinson mentre la fotografia di questa produzione è stata messa a punto da David Tattersall.

Solo per vendetta, la Trama del film

Leggiamo la trama di Solo per vendetta. Will Gerard è un mite insegnante di letteratura. Will vive la sua vita di uomo comune e sembra svolgere una classica routine tranquilla che non gli porta nuove emozioni. Un giorno però, tutto il suo equilibrio viene spezzato da un evento sconvolgente.

Difatti, dal nulla sua moglie Laura viene aggredita e violentata. Will scopre l’accaduto ed in un primo momento rimane scioccato, senza sapere ciò che deve fare per andare avanti. In ospedale poi, Will riceve la visita da parte di Simon, un uomo losco e dal passato torbido. Quest’ultimo confessa al professore di sapere chi è stato a compiere un atto così ignobile e può ucciderlo in 24 ore.

Tuttavia, desidera sapere se Will è disposto a fare dei lavori per lui e i suoi amici, in modo da assicurarsi che il colpevole venga ucciso e abbia la punizione che si meriti. A quel punto Will accetterà svolgendo alcuni lavori impensabili fino a poco tempo prima. L’uomo arriverà a fare cose che non avrebbe mai pensato di fare nella sua vita. Tuttavia, scatenerà una serie di situazioni che metteranno anche a rischio la sua vita e che potrebbero avere dei risvolti negativi per lui e i suoi cari. Ad ogni modo, l’uomo agisce solo per vendetta e nulla fermerà la sua voglia di riscatto.

Video, il trailer del film “Solo per vendetta”





