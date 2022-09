Solo uno sguardo 2, ci sarà la seconda stagione?/ Finale chiuso per Eva e Bastien…

Solo uno sguardo 2, ci sarà la seconda stagione?

Questa sera, mercoledì 7 settembre, in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata con la miniserie francese “Solo uno sguardo”, per la regia di Ludovic Colbeau-Justin. La serie l’adattamento televisivo del bestseller del 2004 di Harlan Coben “Identità al buio” (titolo originale: “Just a look”), che racconta la storia di Grace Lawson e del marito Jack. Nella fiction, invece, i protagonisti sono Eva e Bastien. Considerando che era impossibile “comprimere quest’opera così densa e ricca di colpi di scena in due ore per il cinema”, Coben ha optato per una serie televisiva, di cui è ideatore e sceneggiatore. L’autore era entusiasta delle due protagoniste, Virginie Ledoyen e Julie Gayet, che ha definito “attrici eccezionali”. Le riprese si sono svolte interamente in Francia: nella regione Île-de-France, in particolare nei dipartimenti di Marna, Senna, Val-D’Oise, Essonne e Hauts-de-Seine.

Solo uno sguardo 2: finale chiuso per Eva e Bastien

Come nel romanzo, anche il finale della miniserie “Solo uno sguardo” (titolo originale “Juste un regard”) è chiuso e non lascia possibilità di un seguito, poiché le vicende dei protagonisti trovano la loro risoluzione in modo chiaro. Sembra quindi che non ci sarà una seconda stagione. Intervista da Pure Medias, Virginie Ledoyen ha detto: “Per la serie, Coban ha rivisitato il suo romanzo. Le modifiche introdotte nella sceneggiatura sono di sua creazione. Logicamente, era molto coinvolto sul set. Questa serie è come un figlio, come lo sono i suoi romanzi”. E ha aggiunto: “Ciò che mi piace anche nei suoi romanzi è il posto riservato alle donne e al suo talento nell’immaginare eroine abitate da una fede incrollabile in ciò in cui credono”.

