Solo uno sguardo/ Anticipazioni ultima puntata 7 settembre: cos’è successo a Bastien?

Solo uno sguardo, anticipazioni seconda e ultima puntata 7 settembre

Solo uno sguardo è la nuova miniserie televisiva di Canale 5 che, dopo l’appuntamento di oggi 5 settembre, torna con la seconda ed ultima puntata mercoledì 7 settembre in prima serata. Ogni puntata è composta da sei episodi, ciò vuol dire che mercoledì andranno in onda gli episodi 4, 5 e 6 della miniserie, per un totale di 150 minuti di programmazione. Ma cosa accadrà nell’ultima puntata?

Per il gran finale la miniserie si prepara a stupire il pubblico con nuovi segreti, bugie, vendette e colpi di scena. Eva Beaufils, un’agente della Forestale, prosegue nella ricerca del marito Bastien , improvvisamente scomparso. Non sa però che presto verrà a scoprire qualcosa che la lascerà spiazzata e senza parole. Cos’è accaduto davvero a Bastien?

Solo uno sguardo, il gran finale: le parole della protagonista

Ambientata nell’Île-de-France, la regione attorno a Parigi, Solo uno sguardo è una miniserie resa sicuramente ancora più interessante dall’interpretazione di Virginie Ledoyen, che – come riportato da TV Sorrisi e Canzoni – ha dichiarato: “Di Eva mi piace la fede incrollabile nell’uomo che ama nonostante tutto. Ci vuole un grande coraggio, specialmente quando ogni indizio porterebbe a dubitare. È un personaggio romantico, molto shakespeariano”.

Nel cast della miniserie troviamo, oltre alla protagonista Virginie Ledoyen (vincitrice dell’Orso d’Argento come migliore attrice per Otto Donne), anche Julie Gayet, Thierry Neuvic (Illégitime, Belle & Sebastien – Amici per sempre, Sherlock Holmes – Gioco di ombre), Thierry Frémont, Arthur Jugnot, Jimmy Jean-Louis e Joseph Malerba.

