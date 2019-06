Solstizio d’Estate 2019, stagione estiva/ Oggi, 21 giugno è il giorno più lungo

Oggi, venerdì 21 giugno 2019 si entra nella stagione estiva e si celebra il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno in riferimento alle ore di luce e che segna l’inizio ufficiale dell’estate astronomica. Quest’anno il solstizio si verificherà nell’emisfero boreale alle 15.54 UTC (le 17.54 italiane). In quell’esatto momento, il sole raggiungerà la sua massima altezza sull’orizzonte dando il via all’estate astronomica. Sono numerose le tradizioni e gli eventi che di anno in anno si rinnovano in varie parti del mondo, dove questa data racchiude un significato simbolico molto importante e svariate credenze che uniscono il mito al folklore rendendo magico questo giorno. Per alcune culture, il solstizio d’estate segna in qualche modo il legame con i momenti di passaggio o legati alla fertilità. Ma questo evento ha anche un significato scientifico in quanto, come rammenta l’esperto Mario Giuliacci, coincide con il massimo spostamento apparente della nostra stella verso Nord e quindi verso le nostre latitudini. Infatti, durante il solstizio il piano dell’equatore celeste e l’eclittica sono a distanza massima ed il Sole raggiunge la massima altezza nell’emisfero nord e la minima in quello sud. Ecco perchè in tutti i luoghi che si trovano a 23°27′ di latitudine nord i raggi solari cadono al suolo perpendicolarmente aumentando così il numero di ore di luce e rendendo la giornata la più lunga dell’anno. In Italia le ore di luce sono circa 15 ed il bagliore solare sarà ben visibile fino ad un’ora e mezza dopo il tramonto.

SOLSTIZIO D’ESTATE 2019, STAGIONE ESTIVA: SIGNIFICATO E TRADIZIONI

Il fenomeno del solstizio d’estate che da il via astronomico alla stagione estiva affonda le sue radici nell’antichità. Sono numerose le culture che per secoli ne hanno celebrato il suo arrivo con feste e ricorrenze pregne di significato. Per gli Antichi Romani, ad esempio, tale evento era collegato alla divinità Giano Bifronte ed erano soliti celebrarlo facendo bagni nelle correnti d’acqua naturali o camminando su fuochi accesi al fine di purificarsi. Certamente, il rito più famoso e conosciuto nel mondo legato al solstizio d’estate resta quello che si ripete annualmente in Inghilterra, a Stonehenge, il monumento preistorico situato nel Wiltshire. Oltre ad accogliere i seguaci delle religioni di origine celtica, questo luogo è divenuto nel tempo meta turistica che accoglie ogni anno molteplici viaggiatori e curiosi. La struttura si compone di monoliti usanti nell’antichità come calendario delle stagioni. Non a caso secondo molte tradizioni funge da vero e proprio osservatorio astronomico preistorico usato in passato per omaggiare solstizi ed equinozi. La dimostrazione della sua efficacia è ben evidente proprio nel giorno del solstizio quando un raggio di sole attraversa un trilite cadendo sull’altare centrale del sito archeologico. Secondo i credenti, quello che si ripete ogni anno rappresenta una sorta di “segno” celeste. Molti altri riti riconducibili al solstizio sono diffusi poi tra i popoli precolombiani in Sud America, ma anche in Polinesia, Indonesia e in alcune zone dell’Africa.

