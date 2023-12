Solstizio d’inverno 2023, 22 dicembre: cos’è/ Perché oggi è il giorno più corto dell’anno

E’ venerdì 22 dicembre 2023 e questo significa che oggi è il giorno in cui si verificherà il solstizio d’inverno. Che cosa è e cosa significa? Cerchiamo di scoprirlo insieme, a cominciare dal capire perchè si tratta del giorno più “corto” dell’anno. Ovviamente non significa che oggi, 22 dicembre 2023, durerà meno di 24 ore, ma semplicemente è il giorno durante il quale si verificheranno meno ore di luce, di sole, e di conseguenza più di buio. In questo giorno, appunto il solstizio d’inverno 2023, il sole si trova al livello più basso dell’anno nel nostro emisfero, e tale evento astronomico è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto al piano della sua orbita.

Si tratta anche del primo giorno d’inverno, del cambio di stagione, anche se come ci ricordano spesso i meteorologi, per loro l’inverno inizia il primo dicembre (così come tutte le altre stagioni che scattano il primo del mese designato). “Mentre le stagioni astronomiche o calendariali iniziano con gli equinozi (primavera e autunno) e i solstizi (estate e inverno), in meteorologia iniziano prima e corrispondono a periodi di tre mesi interi”, commenta Météo France, indicando che l’inverno scatta il primo dicembre e termina il 28 o il 29 febbraio.

SOLSTIZIO D’INVERNO 2023, 22 DICEMBRE: COS’È. ALLE ORE 4:27 DI OGGI INIZIA LA STAGIONE PIÙ FREDDA

Ufficialmente, però, la stagione più fredda dell’anno scatta oggi, 22 dicembre 2023 alle ore 4:27 del mattino, di conseguenza da oggi le giornate si allungheranno lentamente, pochi minuti di luce ogni giorno, fino a che non arriveremo al solstizio d’estate, il 20 giugno prossimo, in cui si verificherà il fenomeno inverso.

Solitamente il solstizio d’inverno avviene il 21 dicembre, come accaduto un anno fa, ma non è sempre così, e ci sono delle eccezioni, come ad esempio il 23 dicembre del 1903 o il 20 dicembre invece del 2080. Da segnalare infine che il solstizio non va confuso con l’equinozio (d’autunno o di primavera), che invece si verifica quando la durata della luce del giorno è identica a quella della notte, fenomeno anche in questo caso causato dall’inclinazione dell’asse terrestre.

