Solstizio d’inverno oggi, martedì 21 dicembre 2021/ Cos’è? Giorno più corto perché…

Il solstizio d’inverno si celebra oggi, martedì 21 dicembre 2021, ed è effettivamente il giorno più corto dell’anno (che dunque non è quello di Santa Lucia, come recita un celebre – ma inesatto – detto). Di fatto, in data odierna prende il via l’inverno da un punto di vista meramente astronomico: alle 16.58 sarà il momento esatto nel quale avrà luogo il solstizio da un punto di vista scientifico. Stiamo parlando, più precisamente, del frangente in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima o minima, nel suo moto lungo l’eclittica. Si tratta di un moto apparente, in quanto è, com’è noto, la Terra a ruotare attorno al Sole, ma a dicembre il Sole raggiunge il valore massimo di declinazione negativa, dando il via all’inverno boreale e all’estate australe.

Di fatto, il solstizio d’inverno – per tutti coloro che, come noi, risiedono nell’emisfero boreale, dunque a Nord della linea dell’Equatore – rappresenta il preciso istante nel quale il Polo Nord si trova il più distante possibile dal Sole (in relazione al suo asse, ovviamente), mentre il solstizio d’estate è quello in cui è più vicino. Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto all’anno precedente (esattamente 5 ore, 48 minuti e 46 secondi) e si riallinea forzosamente ogni quattro anni in corrispondenza dell’anno bisestile, introdotto proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. Ecco perché la data dei solstizi risulta essere mobile e non fissa.

SOLSTIZIO D’INVERNO OGGI, MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021: GIORNO CON MENO ORE DI LUCE IN ASSOLUTO

Come abbiamo avuto modo di capire, il solstizio d’inverno è un fenomeno dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto, appunto, all’eclittica, durante il quale il Sole illumina per meno ore una porzione del nostro pianeta. Vanno quindi sfatati i falsi miti secondo cui il solstizio d’inverno corrisponderebbe al giorno in cui il tramonto e l’alba sono anticipati, oppure in cui il Sole è più vicino alla Terra.

Peraltro, questa giornata aveva un forte valore simbolico nell’antichità e nelle civiltà del passato. Lo ricorda anche “Focus”, che sottolinea come in passato si svolgessero celebrazioni a Stonehenge (Gran Bretagna), a Newgrange (Irlanda), a Bohuslan (Iran) e anche in Val Camonica (Lombardia). Addirittura, “a Stonehenge – il sito neolitico più famoso del mondo – anche al giorno d’oggi si radunano druidi moderni, che celebrano riti a metà tra la rievocazione storica e folklore ancestrale”.

