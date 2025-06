Le soluzioni del Problema di Matematica della Seconda prova della Maturità 2025 per i Licei Scientifici: dove trovare tutte le tracce

Mentre si apre ufficialmente la corsa della Seconda prova della Maturità 2025, tutti noi che stiamo seguendo l’Esame di Stato dall’estero (o anche gli stessi maturandi, terminate le sei ore a disposizione per il test) potremmo chiederci se esistano delle soluzioni ufficiali al Problema di matematica sottoposto ai candidati del Liceo scientifico, da sempre tra le prove più temute e complesse tra gli otto quesiti e i due veri e propri problemi.

Versione di Latino, autore Cicerone: oggi Seconda Prova Maturità 2025/ Liceo Classico: traccia “De Amicitia”

Partendo proprio da qui, è bene ricordare che, da indicazioni ministeriali, gli studenti dello Scientifico saranno tenuti a risolvere esclusivamente un Problema di matematica tra i due proposti e quattro delle otto domande inserite nel plico d’esame: requisiti che sono al contempo minimi e massimi, dato che, anche risolvendo l’intera prova, non si otterrà alcun beneficio ma, anzi, si rischia di fare una brutta figura con la Commissione dimostrando di non aver compreso l’assegnazione.

PROBLEMA DI MATEMATICA, TRACCE SECONDA PROVA MATURITÀ 2025/ Liceo Scientifico: Cartesio, Boccioni e anagrammi

Complessivamente, per ora è impossibile prevedere o ipotizzare quali saranno le effettive tracce della Seconda prova della Maturità 2025 dello Scientifico, dato che fino all’ultimo minuto saranno inaccessibili a chiunque: solamente a partire dalle ore 8:30 le effettive tracce saranno presentate agli studenti e, nel frattempo, noi “esterni” possiamo consultarle sfruttando l’apposito database ministeriale che include tutti gli esami effettuati dal 2005 ad oggi.

MATURITÀ 2025: DOVE E QUANDO VERRANNO PUBBLICATI I RISULTATI DEL PROBLEMA DI MATEMATICA

Se, invece, cercaste gli effettivi risultati del Problema di matematica protagonista di questa Maturità, resterete delusi dal sapere che non esistono delle vere e proprie soluzioni ufficiali: dal conto del Ministero, infatti, si tende ad evitare questo passaggio, dato che le prove scritte potranno tornare protagoniste anche dell’Orale, con la Commissione che chiederà al candidato di commentare e risolvere eventuali errori commessi nello svolgimento.

Seconda Prova Maturità 2025 diretta oggi Esame di Stato/ Tracce materie: Versione Latino Cicerone, Matematica

D’altra parte, possiamo dirvi per certo che dei possibili risultati – certamente non ufficiali, ma comunque indicativi per i curiosi che si chiedono quanti punti potrebbero aver ottenuto – saranno pubblicati in queste ore sia dagli esperti di Skuola.net e di Studenti.it, sempre attenti e precisi quando si parla di Esame di Stato, sia tra queste stesse pagine che state leggendo in questo momento, svolte da alcuni esperti che abbiamo contattato a nostra volta.

I RISULTATI DELLA SECONDA PROVA DEL PROBLEMA DI MATEMATICA ALLA MATURITÀ 2024: LA SOLUZIONE

Dato che il tempo da qui alla fine della Seconda prova della Maturità 2025 è ancora parecchio e la curiosità sarà certamente tanta, possiamo riavvolgere idealmente il nastro fino alla scorsa estate per ricordare quali furono le tracce scelte dal Ministero e la loro soluzione: i due problemi di matematica vertevano – come spesso accade – in entrambi i casi sullo studio di funzione classicamente inteso, con il primo senza alcun riferimento alla realtà e il secondo contestualizzato da due pensieri scritti dal matematico Hardy.

Dall’altra parte, furono piuttosto variegati gli otto quesiti da risolvere con il Problema di matematica: si parlava, infatti, del calcolo di un triangolo isoscele, delle probabilità relative a una moneta truccata, di un riferimento cartesiano ortogonale e di un’equazione con una soluzione positiva; mentre gli altri quattro includevano una funzione polinomiale e una integrale, un calcolo relativo all’afelio della Terra e i controversi mattoni esagonali dei Gadda.