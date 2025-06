Le soluzioni della Seconda prova d'inglese del Liceo Linguistico alla Maturità 2025: traduzioni, risposte ai quesiti e tutte le tracce ufficiali

È arrivato finalmente il momento di scoprire tutte le soluzioni della Seconda prova della Maturità 2025 con questo articolo che si concentrerà esclusivamente sul test sottoposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al Liceo Linguistico, incentrato – come sarà ormai abbondantemente noto – sulla cosiddetta Lingua e Cultura Straniera 1: si tratta della lingua principale tra quelle insegnate nel corso del triennio delle scuole superiori e che può includere (a seconda dell’effettivo indirizzo) inglese, spagnolo o francese.

Dal conto nostro, tra queste righe ci soffermeremo solamente sulla lingua inglese, partendo dal ricordarvi che gli studenti hanno dovuto affrontare quattro distinte richieste: la prima verteva attorno a un testo tratto dal romanzo “Every Day is Mother’s Day” di Hilary Mantel, mentre la seconda era tratta dall’articolo “The Aftermath of Fast Fashion“ pubblicato dalla Boston University; il tutto corredato da due produzioni che partivano da una citazione dell’ex Segretario dell’ONU Kofi Atta Annan e da una mail da scrivere a un amico.

Nel primo caso, le soluzioni chiedevano – da un lato – di rispondere a una serie di vero o falso, di domande aperte e di domande chiuse utili per appurare l’effettiva comprensione del testo da parte dei candidati del Liceo Linguistico; mentre nel secondo agli studenti veniva chiesto di produrre un testo – rispettivamente – di circa 250 parole sulla citazione e di altre 100 sulla mail da inviare al sedicente amico, in nessuno dei due casi vincolanti ma comunque da rispettare il più possibile.

SOLUZIONI TRACCE UFFICIALI DEL LICEO LINGUISTICO: DOVE TROVARLE PER LA PROVA D’INGLESE ALLA MATURITÀ 2025

Visto che di soluzioni stiamo parlando tra queste righe, è bene ricordare che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dal conto suo tende a non pubblicare mai nulla di effettivamente “ufficiale”: le ragioni sono molteplici e oltre all’ovvio fatto che si tratta di produzioni “personali” (fuorché per quanto riguarda le domande chiude, aperte e i vero o falso), la più importante verte attorno al fatto che in occasione del colloquio orale il Commissario d’esame potrà sottoporre nuovamente la prova al candidato per chiedergli di correggere qualche eventuale errore commesso.

D’altra parte, in queste ore in cui gli studenti sono stati “rinchiusi” nelle loro scuole e hanno affrontato la Seconda prova d’inglese della Maturità 2025, sono stati parecchi gli esperti che si sono cimentati nelle prove per proporre delle possibili soluzioni a tutti i curiosi: nello specifico, noi abbiamo deciso di lasciarvi quelle realizzate dal portale Studenti.it e quelle curate dalla tutor di Ripetizioni.it Beatrice Canullo per conto del portale Skuola.net; mentre a questo link potete recuperare le tracce ufficiali pubblicate dal MIM.