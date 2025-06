Soluzioni e risultati dei 2 problemi di matematica in Seconda Prova di Maturità 2025 al Liceo Scientifico: tracce svolte, riferimenti e link alle prove MIM

MATURITÀ 2025, LE SOLUZIONI PROBLEMI DI MATEMATICA NELLA SECONDA PROVA ALLO SCIENTIFICO: ECCO DOVE TROVARLE

Da quello che unisce l’analisi alla geometria, con lo studio di una circonferenza, all’altro con funzioni esponenziali e polinomiali: sono i due problemi della seconda prova della Maturità 2025 al liceo scientifico, per i quali ora gli studenti sono a caccia di soluzioni e risultati per capire se le tracce svolte riportano errori o meno.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto al caricamento delle tracce ufficiali sul proprio sito, quindi sono consultabili da tutti, anche da chi non è coinvolto nell’Esame di Stato e vuole comunque mettersi alla prova o spulciare per semplice curiosità le richieste che sono state avanzate quest’anno.

Di sicuro, i siti specializzati come Skuola.net e Studenti.it hanno provveduto ad affrontare queste prove per offrire le loro soluzioni e i risultati dopo lo svolgimento delle due tracce in questione. Va precisato che tra i due problemi ne andava scelto uno da svolgere, così come dagli 8 quesiti ne andavano scelti quattro a cui dare risposta.

SOLUZIONI PROBLEMI MATEMATICA DI STUDENTI.IT:

– Problema 1 svolto

– Problema 2 svolto

SOLUZIONI PROBLEMI MATEMATICA DI SKUOLA.NET:

– Problema 1 svolto

– Problema 2 svolto

SOLUZIONI PROBLEMI MATEMATICA SECONDA PROVA E RISULTATI ESAME DEL LICEO SCIENTIFICO

In base all’analisi degli esperti, il compito di matematica è stato ambizioso e complesso, di sicuro più difficile dell’anno scorso. In particolare, il primo problema riguarda una circonferenza con raggio parametrico e una funzione con parametro. Ad esempio, per quanto riguarda il primo problema è più vario e risulta più semplice in alcuni punti, ma ci sono passaggi tecnici, mentre il secondo è più teorico e complesso dal punto di vista del calcolo, presentando lo studio di una funzione, un riconoscimento grafico e intersezioni e integrali. Di sicuro, una buona preparazione è fondamentale per affrontare al meglio i due problemi.

Le soluzioni dei due problemi di matematica della seconda prova del liceo scientifico non vengono pubblicate dal Ministero dell’Istruzione con i risultati, perché sono le singole commissioni a occuparsi delle correzioni dei compiti dei maturandi. Anzi, proprio queste potrebbero ispirare alcune domande del colloquio orale da parte degli insegnanti. Lo svolgimento da parte di esperti, pubblicato online dai siti di settore, può essere però utile proprio per prepararsi all’orale. Quindi, non sono solo uno strumento per capire se si è sbagliato qualcosa nella propria prova, e in tal caso cosa, ma sono anche un punto di partenza per il ripasso in visto dello step successivo dell’Esame di Stato, appunto il colloquio orale.