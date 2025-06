Le soluzioni online sui quesiti di Matematica, le 8 tracce svolte nella Seconda Prova di Maturità 2025: dove trovare i risultati del Liceo Scientifico

SECONDA PROVA MATEMATICA, ECCO LE PRIME SOLUZIONI PER GLI 8 QUESITI (E DOVE POTERLE TROVARE)

Complessi, in alcuni casi anche molto difficili: i quesiti di Matematica per la Seconda Prova di Maturità 2025 hanno spiazzato studenti e professori, con i primi giudizi post-soluzioni che considerano molto più “tosti” rispetto a quanto prodotto nell’Esame di Stato dello scorso anno allo Scientifico. Svariati i riferimenti “culturali” presenti, molto adeguati e apprezzati: dalle citazioni di Cartesio sulla razionalità e l’immaginazione, del filosofo Platone a Cicerone, fino all’artista futurista Boccioni: in tutto come sempre sono 8 i quesiti presenti, da sceglierne almeno 4, oltre al problema di matematica, per essere validata la Seconda Prova del Liceo Scientifico.

Risultati Prove scritte Maturità 2025: dove e quando escono/ Calcolo voto per colloquio orale: come funziona

E allora non possiamo che affidarci in queste prime ore successive alla Seconda Prova agli esperti tutori e professori “ingaggiati” da Studenti.it, “La Repubblica” e “SkyTg24” per affrontare al meglio le soluzioni presenti nelle 8 tracce rispettive di quesiti posti ai maturandi per il secondo scritto di Maturità 2025. Nello specifico, qui è possibile trovare le soluzioni dei quesiti offerti da Sky, qui quelli di “La Repubblica”, mentre qui di seguito trovate gli 8 quesiti svolti uno ad uno dai tutor e professori contattati da “Studenti.it”.

Soluzioni quesiti Versione di Latino, Cicerone “De amicitia”/ Risposte traccia svolta Maturità 2025 (Cassani)

– Quesito 1: triangolo ABC

– quesito 2: equazione

– quesito 3: opera di Boccioni

– quesito 4: funzione derivabile

– quesito 5: parametro curve

– quesito 6: funzione polinominale

– quesito 7: Cicerone e il dado

– quesito 8: gli anagrammi di “studiare” e “vacanza”

SOLUZIONI TRACCE UFFICIALI DEL LICEO SCIENTIFICO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA SECONDA PROVA

Per quanto riguarda invece le effettive reali soluzioni della Seconda Prova di Matematica occorre come sempre riferirsi a quanto produrrà innanzitutto il Ministero dell’Istruzione con la pubblicazione delle tracce ufficiali dell’Esame di Stato, disponibili a questo indirizzo online. Per il resto, la correzione effettiva avverrà tramite la Commissione d’Esame, con la particolarità positiva per gli studenti che in quasi tutti gli indirizzi il commissario delle materie di Seconda Prova è interno e conosce i maturandi alla perfezione.

Fake news, intelligenza artificiale: seconda prova Maturità 2025 informatica/ Cosa deve fare lo studente

Questo significa una comprensione maggiore e una possibilità, in caso di errori o mancata perfezione della traccia svolta, di una correzione dei quesiti di Matematica durante la prova orale che prenderà il via la prossima settimana. Di norma il Ministero non pubblica le soluzioni complete delle tracce e dei quesiti di Matematica – così come il resto degli esami di Seconda Prova – dunque occorre affidarsi alla correzione della Commissione, con il consiglio spassionato di prepararsi per bene con le tracce online su siti specializzati in vista del colloquio orale.