Som Dona Hotel in Spagna/ Maiorca, primo resort per sole donne tra relax e benessere

Il Som Dona Hotel in Spagna, rappresenta una sorta di unicum all’interno del panorama internazionale alberghiero, dal momento che questa struttura non solo è pensata esplicitamente per un pubblico femminile ma è anche interdetta agli uomini: in un grazioso angolo dell’isola di Maiorca, infatti, si trova questo curioso resort a quattro stelle che ha aperto da poco tempo ma ha già attirato le attenzioni della stampa internazionale e, al termine della sua prima stagione estiva, ha ottenuto pure ottimi riscontri in fatto di prenotazioni. L’idea semplice, ma allo stesso dirompente del Som Dona Hotel (il cui nome in catalano è traducibile come “Siamo donne”) è quella di rivolgersi unicamente al gentil sesso offrendo una esperienza di vacanza improntata al relax e “customizzando” in un certo senso i servizi e l’ospitalità all’interno della struttura sulle esigenze di un pubblico femminile non solo di varie fasce d’età, ma anche di qualunque orientamento sessuale esso sia e in quale modo prenoti, ovvero vacanze per donne che viaggiano da sole, pernottamenti madre-figlia oppure comitive di amiche.

IL SOM DONA HOTEL A MAIORCA

Il Som Dona Hotel si trova sull’isola spagnola di Maiorca, ubicato più precisamente sulla costa di Manacor (la seconda città più importante) e, non a caso, in prossimità di alcuni dei principali attrattori turistici di quella che è una delle mete vacanziere più gettonate del Mediterraneo, vale a dire le Grotte naturali di Drach e le spiagge di sabbia bianca di Porto Cristo: infatti la scelta di ubicare questo albergo a quattro stelle proprio qui è dettata dal fatto che la clientela femminile può utilizzare il Som Dona come punto di appoggio per partire all’esplorazione della splendida isola dell’arcipelago delle Baleari, tra cale e altri luoghi da sogno. E circondata da queste meraviglie naturali e in una località, ovvero Manacor, meno caotica di Palma di Maiorca, la clientela femminile di questo albergo che è “off limits” per gli uomini rappresenta una sorta di rifugio e un’oasi di relax in cui, come recita la stessa presentazione sul sito ufficiale della struttura, “disconnettersi dallo stress della vita quotidiana” e in cui per le clienti sono previste cure e servizi personalizzati a seconda delle esigenze di ognuna per un costo che si aggira sui circa 100 euro per pernottamento.

UN RESORT PER SOLE DONNE, TRA RELAX E BENESSERE

Per accedere al Som Dona Hotel, oltre ad avere… due cromosomi X, l’unica condizione è quella di avere almeno 14 anni: per il pubblico femminile sono a disposizione al momento 39 camere eleganti e soprattutto una grande spa/centro benessere, oltre alla hall, al bar lounge e alle altre aree comuni in cui a prevalere sono i colori del bianco e del rosso, e infine alla terrazza panoramica che offre una suggestiva vista sull’intera isola di Maiorca. È inutile aggiungere inoltre che le stesse camere private dell’hotel sono state ideate in modo da rispondere alle esigenze del gentil sesso, e quindi largo non solo alla piastra per capelli già in dotazione oltre al phon, ma tutto uno scompartimento del mobile per la toeletta in bagno dedicato al trucco e ai porta-gioielli, senza dimenticare pure la presenza di specchi anti-appannanti. Per quanto riguarda infine il ristorante interno del Som Dona, il menu proposto prevede non solo ovviamente specialità locali e realizzati sovente con prodotti “a chilometro zero” ma anche ricette che coniugano gusto e salute, per venire incontro ai desiderata delle clienti attente alla propria linea. Unica concessione di azzurro a quella che è una vacanza tutta in rosa è la presenza anche di uomini nel personale maschile dell’albergo: questo unicamente per ottemperare alle leggi spagnole sulla discriminazione di genere.



