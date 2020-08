Somalia, attentato in hotel Mogadiscio/ Video: almeno 15 morti, rivendica al Shabaab

Attentato in Somalia, all’hotel Elite di Mogadiscio. Sono almeno 15 le persone morte nell’attacco all’albergo situato sul lungomare e 35 ferite, ma il bilancio delle vittime è destinato a salire, perché c’è stata un’esplosione imponente. Tra le persone decedute c’è Abdirasak Abdi, funzionario del governo che lavorava al Ministero dell’Informazione. Lo ha reso noto un suo collega, Hussein Ali, il quale ha riferito anche del ferimento del ministro del Lavori pubblici Ahmed Washington. In serata è arrivata poi la rivendicazione dell’attentato da parte di Al-Shabaab, gruppo jihadista affiliato ad Al-Qaeda. La conferma in questo caso è arrivata da un funzionario della Sicurezza ai media locali, ma non era sorpreso in quanto la dinamica dell’attacco è molto simile al modus operando di questo gruppo terroristico. È stata fatta esplodere infatti una autobomba contro l’hotel, poi sono seguiti dei pesanti scambi di arma da fuoco. Dopo la deflagrazione, uomini armati hanno assaltato l’edificio cominciando una sparatoria all’interno dell’hotel con gli uomini della sicurezza.

ATTENTATO IN SOMALIA RIVENDICATO DA AL SHABAAB

Tra le vittime anche l’autista-suicida dell’autobomba e alcuni dei terroristi jihadisti. Tre ore dopo dall’inizio dell’attacco, le operazioni militari. La rivendicazione di Al Shabaab non è tardata ad arrivare, come riferito Site, il portale che monitora l’attività jihadista in internet. La scorsa settimana 10 persone, tra cui 4 combattenti del gruppo terroristico detenuti, sono rimaste uccise nella prigione centrale di Mogadiscio in una sparatoria con le forze di sicurezza. Era scoppiata dopo che i jihadisti erano riusciti a mettere le mani sulle armi da fuoco all’interno della struttura. Ora l’attacco all’hotel Elite, dove è appunto avvenuto l’attentato a Mogadiscio. L’albergo in questione è frequentato soprattutto da giovani di buona famiglia e funzionari governativi. Dista tre chilometri dal Somali Youth League (Syl), più volte attaccato dal gruppo jihadista Al-Shabaab (l’ultima volta lo scorso 10 dicembre) e si trova nelle vicinanze degli uffici governativi.

At least 28 people were injured in an explosion at Somalia’s capital Mogadishu as gunfires heard after a blast pic.twitter.com/cx1xA8zm2U — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 16, 2020

BREAKING: Gunfire still heard in Mogadishu’s Elite hotel. Al-Shabaab gunmen are firing at government troops after barricading themselves in the upper floors of the hotel building. pic.twitter.com/e8ZAPd1WXr — Somaliguardian (@SomaliGuardian) August 16, 2020





